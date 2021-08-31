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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۵۳

در پیامی؛

رئیس‌جمهور روز ملی قرقیزستان را تبریک گفت

رئیس‌جمهور روز ملی قرقیزستان را تبریک گفت

حجت‌الاسلام رئیسی در پیامی به رئیس‌جمهور قرقیزستان، روز ملی این کشور را تبریک گفت و نسبت به توسعه روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری قرقیزستان، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیش از پیش توسعه یابد.

متن پیام رئیس‌جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای صادیر جاپاروف

رئیس جمهوری قرقیزستان

فرارسیدن روز ملی جمهوری قرقیزستان را به جناب‌عالی و مردم کشورتان صمیمانه تبریک می‌گویم.

با عنایت به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور و در پرتو مساعی مشترک، امیدوارم بیش از پیش شاهد توسعه روابط فیمابین در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشیم.

تلاش دولت‌های دو کشور برای رفع موانع و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند گام بزرگی در جهت بکارگیری راهکارهای عملی توسعه مناسبات و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای ملت‌هایمان باشد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم جمهوری قرقیزستان را مسألت دارم.

کد مطلب 5293416
طیبه بیات

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