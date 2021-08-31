رفع ۸ هزار نیاز حمایتی مددجویان کمیته امداد البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فلاح قنبری صبح شنبه در حاشیه بازدی از یکی از مراکز نیکوکاری در شهر کرج اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیازهای ۲۶ هزار خانواده مددجو از طریق مرکز مدیریت ارتباطات حمایتی کمیته امداد البرز شناسایی و ۸ هزار مورد از این نیازها برطرف شده است.

وی بیان کرد: این نیازها در زمینه مسکن، بهداشت و درمان، حمایت، کمک‌هزینه ازدواج، تحصیلی و حقوقی شناسایی شده است، گفت: ۸ هزار موردنیاز مددجویی در قالب کمک‌هزینه ازدواج، لوازم ضروری خانگی، خدمات موردی، بهداشت و درمان، ودیعه و اجاره مسکن، تسهیلات وام کارگشایی، انشعابات آب و برق گاز و معافیت سربازی رفع شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز با اشاره به اینکه نیاز مددجویان از طریق مرکز ارتباطات کمیته امداد البرز شناسایی می‌شود، تصریح کرد: در مرکز ارتباطات امداد اپراتورها از طریق تماس با تمامی مددجویان نیازهای این عزیزان را شناسایی و طبقه‌بندی نموده و جهت رفع آن‌ها به ادارات مربوطه ارجاع می‌دهند.