به گزارش روابط عمومی برنامه سوره، پس از بخش ویژه برنامه سوره فصل «بنی امیه» در ایام محرم، پخش این برنامه به روال قبل خود برگشت و این برنامه از این هفته سه شنبه نهم شهریور به روال کار قبلی خود ادامه می‌دهد.

در اولین برنامه پس از ویژه برنامه فصل بنی‌امیه، به مناسبت درگذشت محمدرضا حکیمی، فیلسوف عدالت، کارنامه الهیاتی و اجتماعی وی بررسی می‌شود.

در این برنامه که با عنوان « از اسلام شناسی تا عدالت خواهی» از شبکه چهار سیما پخش می‌شود، محمد اسفندیاری اسلام‌پژوه، تاریخ‌نگار، کتابشناس و سرپرست دانشنامه امامت میهمان برنامه می‌شود و درباره شخصیت مرحوم محمدرضا حکیمی با مسعود دیانی، سردبیر و مجری برنامه گفتگو می‌کند.

این برنامه علاوه بر اسفندیاری، دو میهمان تلفنی هم خواهد داشت.

در سرمقاله و معرفی موضوع این برنامه آمده است: حکیمی بر آن بود که فاسدترین وجه از میان سه طاغوت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، طاغوت اقتصادی است که منبع ارتزاق آن دو دیگر است و تنها زمانی می‌توان سخن از ساقط شدن نظام طاغوتی گفت که این هر سه از میان رفته باشند. محمدرضا حکیمی، ملاک و معیار حکومت غیرمعصوم را عمل به عهدنامه مالک اشتر، و تنزل از معیارهای آن را تنزل از اسلام می‌خواند؛ چرا که بر آن بود امام علی(ع) معیار حکومت به‌نام اسلام را برای مالک اشتر غیرمعصوم نوشته است. اندیشه‌های حکیمی درباب تفکیک همواره با نقدهای جدی چهره‌های مختلف روبه‌رو بود و هرگز آنقدر که با نقد و اعتراض رو به‌رو شد، حامی و هوادار پیدا نکرد.

برنامه تلویزیونی «سوره» با تهیه کنندگی مرتضی روحانی و سردبیری و اجرای مسعود دیانی سه شنبه شب ها ساعت ۲۲ از شبکه چهار سیما پخش می شود.