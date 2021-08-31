شهردار جهرم مشخص شد

به گزارس خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه شنبه عبدالرحیم اسدی با ۷ رأی اعضای شورای شهر جهرم، به عنوان شهردار جهرم انتخاب شد.

این انتخاب پس از چندین جلسه اعضای شورا شهر، ظهر امروز به نتیجه نشست و پرونده انتخاب شهردار توسط نمایندگان پارلمان محلی در جهرم به استانداری فارس برای تأیید نهایی ارسال شد.

عبدالرحیم اسدی متولد ۱۳۴۹ و بومی جهرم است و دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (خاک و پی) است.

معاون بهره برداری آبفا شهرستان بندرعباس، شهردار ناحیه ۳ منطقه یک شهرداری بندرعباس، مسئول حراست اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری بندرعباس، مسئول نمایندگی اداره کل نوسازی مدارس استان فارس در شهرستان جهرم و خفر از سوابق شهردار جدید جهرم است.