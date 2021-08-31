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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۲۰

شهردار جهرم مشخص شد

شهردار جهرم مشخص شد

جهرم - پس از برگزاری چندین جلسه، بالاخره شهردار جهرم با رای اعضای شورای این شهر معرفی شد.

به گزارس خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه شنبه عبدالرحیم اسدی با ۷ رأی اعضای شورای شهر جهرم، به عنوان شهردار جهرم انتخاب شد.

این انتخاب پس از چندین جلسه اعضای شورا شهر، ظهر امروز به نتیجه نشست و پرونده انتخاب شهردار توسط نمایندگان پارلمان محلی در جهرم به استانداری فارس برای تأیید نهایی ارسال شد.

عبدالرحیم اسدی متولد ۱۳۴۹ و بومی جهرم است و دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (خاک و پی) است.

معاون بهره برداری آبفا شهرستان بندرعباس، شهردار ناحیه ۳ منطقه یک شهرداری بندرعباس، مسئول حراست اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری بندرعباس، مسئول نمایندگی اداره کل نوسازی مدارس استان فارس در شهرستان جهرم و خفر از سوابق شهردار جدید جهرم است.

کد مطلب 5293759

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    نظرات

    • محسن IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
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      خدا کمکت کند. در خیابان بوستان پشت گاراژ ابوطالبی از قدیم باغ و محل رفت و آمد مردم به محله مصلی بوده است. که شخصی آنجا را تصرف کرده است و خانه درست کرده است و به افغانی ها اجاره داده است. ایا این درست است مسیر رفت و آمد قدیمی مردم را اشغال کرده است؟ شهرداری با چه اجازه ای مجوز ساخت خانه داده است ؟

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