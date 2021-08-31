ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در مهریز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده، ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه خیری اظهار کرد: مدرسه سازان یکی از ماندگارترین خیرانی هستند که به واسطه آن فرزندان ایران زمین به بالاترین جایگاه‌های علمی دنیا دست پیدا می کنند.

وی افزود: این مدرسه با زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در قالب ۱۲ کلاس درس ساخته می شود.

زارع زاده ادامه داد: برای ساخت این مدرسه خیرین مهریز علی نورعلی و محمد ستاری‌فر بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه خواهند کرد.

۱۴ پروژه آموزشی خیرساز در مهریز افتتاح شد

مدیرکل نوسازی مدارس یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در سال گذشته پروژه های خیری خوبی در استان یزد انجام شد، اظهار داشت: هم اکنون ۱۴ پروژه خیری در شهرستان مهریز به بهره برداری رسیده است

جواد ذاکر بیان کرد: دو زمین چمن و مدرسه برکت تا پایان سال برای استفاده دانش آموزان به مدیریت آموزش و پرورش مهریز تحویل داده می شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان مهریز ۱۰۷ مدرسه وجود دارد، عنوان کرد: کمتر از ۳۰ درصد مدارس مهریز نیاز به بازسازی دارد و اگر آموزش و پرورش از تمام ظرفیت های خود استفاده کند با تخریب و بازسازی ۱۰ مدرسه تمام مدارس مهریز تا پایان سال نوسازی خواهد شد.

ذاکر ادامه داد: همراهی شورای شهر و مسئولان مهریز فضای آموزشی مناسب تری را برای دانش اموزان شهرستان مهریز به ارمغان می آورد.