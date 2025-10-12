  1. استانها
  2. یزد
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

مدرسه خیرساز شش‌کلاسه حضرت زینب (س) در مهریز افتتاح شد

مهریز- آئین افتتاح مدرسه خیرساز شش‌کلاسه حضرت زینب (س) در شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح مدرسه شش‌کلاسه حضرت زینب (س) در شهرستان مهریز با حضور دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، منصور مجاوری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور، فرماندار مهریز، جمعی از مسئولان استانی و خیر نیک‌اندیش مدرسه‌ساز برگزار شد.

در این آئین، دهستانی ضمن قدردانی از خیر نیک‌اندیشی که از استان دیگر برای ساخت این مدرسه اقدام کرده است، اظهار داشت: خوشحالیم که در استان یزد، نهضت عدالت آموزشی و فرهنگ مدرسه‌سازی با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه دارد و شاهد افتتاح مدارس متعددی در مناطق مختلف هستیم. این مدرسه، مهد علم و خرد برای دانش‌آموزان خواهد بود و حضور خیران، نشانه زنده بودن فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت مردمی در یزد است.

مجاوری معاون سازمان نوسازی مدارس کشور نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت گسترده خیران در سراسر کشور گفت: با مشارکت خیران و حمایت دولت، بیش از صد پروژه آموزشی در استان یزد در حال اجراست. تاکنون از مجموع هفت‌هزار مدرسه در کشور، دوهزار و دویست مدرسه تحویل داده شده و نزدیک به پنج‌هزار پروژه دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند تا دانش‌آموزان در محیط‌های استاندارد به تحصیل بپردازند.

مدرسه خیرساز حضرت زینب (س) با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع و عرصه ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع احداث شده و دارای امکانات کامل آموزشی، اداری و رفاهی است.

در پایان، دهستانی با تأکید بر اهمیت استمرار فرهنگ مدرسه‌سازی در یزد افزود: کار خیر و مدرسه‌سازی از شاخص‌ترین جلوه‌های سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و با تداوم این مسیر، زمینه تربیت نسل‌های آگاه و توانمند فراهم خواهد شد.

