به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح مدرسه شش‌کلاسه حضرت زینب (س) در شهرستان مهریز با حضور دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، منصور مجاوری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور، فرماندار مهریز، جمعی از مسئولان استانی و خیر نیک‌اندیش مدرسه‌ساز برگزار شد.

در این آئین، دهستانی ضمن قدردانی از خیر نیک‌اندیشی که از استان دیگر برای ساخت این مدرسه اقدام کرده است، اظهار داشت: خوشحالیم که در استان یزد، نهضت عدالت آموزشی و فرهنگ مدرسه‌سازی با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه دارد و شاهد افتتاح مدارس متعددی در مناطق مختلف هستیم. این مدرسه، مهد علم و خرد برای دانش‌آموزان خواهد بود و حضور خیران، نشانه زنده بودن فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت مردمی در یزد است.

مجاوری معاون سازمان نوسازی مدارس کشور نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت گسترده خیران در سراسر کشور گفت: با مشارکت خیران و حمایت دولت، بیش از صد پروژه آموزشی در استان یزد در حال اجراست. تاکنون از مجموع هفت‌هزار مدرسه در کشور، دوهزار و دویست مدرسه تحویل داده شده و نزدیک به پنج‌هزار پروژه دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند تا دانش‌آموزان در محیط‌های استاندارد به تحصیل بپردازند.

مدرسه خیرساز حضرت زینب (س) با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع و عرصه ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع احداث شده و دارای امکانات کامل آموزشی، اداری و رفاهی است.

در پایان، دهستانی با تأکید بر اهمیت استمرار فرهنگ مدرسه‌سازی در یزد افزود: کار خیر و مدرسه‌سازی از شاخص‌ترین جلوه‌های سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و با تداوم این مسیر، زمینه تربیت نسل‌های آگاه و توانمند فراهم خواهد شد.