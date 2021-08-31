به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نظیفی در سخنانی اظهار داشت: تعداد مراجعین پزشکی قانونی در چهار ماهه نخست امسال برابر با ۱۳ هزار و ۴۷۵ نفر بوده که از این تعداد ۹ هزار و۵۶۱ نفر مرد و ۳ هزار ۹۱۴ نفر زن بوده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۰۹ نفر به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۹ هزار و ۴۴۹ نفر مرد و ۳ هزار و ۸۶۰ نفر زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان اضافه کرد: تعداد کل مراجعین در چهارماهه نخست امسال نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.