نگارگر برجسته گل و مرغ مکتب شیراز درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، گفت: استاد مرتضی نقاشیان حقیقی استاد هنر نقاشی گل و مرغ مکتب شیراز متولد ۱۳۰۹ بود، او هنر زیبای نگارگری گل و مرغ بر بوم و دیوار را نزد پدر ارجمندشان استاد محمود نقاشیان حقیقی آموخت و از دوران کودکی شروع به فعالیت در این زمینه کرد.

هادی شه‌دوست شیرازی ادامه داد: از کارهای برجسته به‌جامانده از استاد می‌توان به تابلوهای متعدد و همچنین مرمت نگارگری‌های سقف باغ جهانی ارم، نارنجستان قوام و باغ عفیف‌آباد شیراز اشاره کرد که از یادگارهای این استاد برجسته در مکتب شیراز بوده است.

وی افزود: استاد مرتضی نقاشیان حقیقی در آثار خود بر شیوه‌های سنتی این هنر زیبا تأکید داشت و بر صیانت از مکتب شیراز در آثار خود اصرار می‌ورزید، در آثار او بیش از هر چیز عشق و تواضع مشهود است و بیننده را به سیر در خلقت زیبای آفریدگار دعوت می‌کند.