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۱۰ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۲۵

نگارگر برجسته گل و مرغ مکتب شیراز درگذشت

نگارگر برجسته گل و مرغ مکتب شیراز درگذشت

شیراز - استاد «مرتضی نقاشیان حقیقی» استاد هنر نقاشی گل و مرغ در مکتب شیراز به دیدار معبود شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، گفت: استاد مرتضی نقاشیان حقیقی استاد هنر نقاشی گل و مرغ مکتب شیراز متولد ۱۳۰۹ بود، او هنر زیبای نگارگری گل و مرغ بر بوم و دیوار را نزد پدر ارجمندشان استاد محمود نقاشیان حقیقی آموخت و از دوران کودکی شروع به فعالیت در این زمینه کرد.

هادی شه‌دوست شیرازی ادامه داد: از کارهای برجسته به‌جامانده از استاد می‌توان به تابلوهای متعدد و همچنین مرمت نگارگری‌های سقف باغ جهانی ارم، نارنجستان قوام و باغ عفیف‌آباد شیراز اشاره کرد که از یادگارهای این استاد برجسته در مکتب شیراز بوده است.

وی افزود: استاد مرتضی نقاشیان حقیقی در آثار خود بر شیوه‌های سنتی این هنر زیبا تأکید داشت و بر صیانت از مکتب شیراز در آثار خود اصرار می‌ورزید، در آثار او بیش از هر چیز عشق و تواضع مشهود است و بیننده را به سیر در خلقت زیبای آفریدگار دعوت می‌کند.

کد مطلب 5294243

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
      7 1
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      استاد روحت شاد .واقعا هزارحیف وصدافسوس ..شاید مشابه هنر استاد دیگه نباشه‌‌از صمیم قلب ناراحتم ..کاش یه ذره از هنر ایشون رو آموخته بودم.
    • فرهاد US ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
      7 1
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      یاد استاد هنرمند و خوب کشورمون جاویدو گرامی
    • کوروش IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
      4 0
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      روحش شاد . متاسفانه نسل جدید حتی اسم گل مرغ هم نشنیده ،ای کاش دانش آموزان را با هنرهای برجسته و ارزشمند ایرانی آشنا میکردند
    • قشقایی IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
      0 0
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      خدا رحمتش کنه و یقین دارم که رنگ‌خدایی در دل او بوده و می توانسته یکی از زیبایی خداوندی را ترسیم کند..
    • arb IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
      0 0
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      روحت شاد،راهت پر رهرو باد

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