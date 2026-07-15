دستور رسیدگی فوری دادستان به حادثه سقوط مصالح ساختمانی در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تلخ سقوط مصالح ساختمانی در یک پروژه در حال احداث در شهرستان دورود استان لرستان که منجر به فوت یک شهروند خانم شد،
دادستان عمومی و انقلاب دورود با صدور دستور رسیدگی ویژه، بر بررسی دقیق ابعاد فنی و قانونی حادثه و برخورد بدون درنگ با متخلفان تأکید کرد.
مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، ضمن ابراز تسلیت به خانواده متوفی و ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، اعلام کرد که بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، دستورات لازم به ضابطان قضایی و مراجع ذیربط صادر شده است.
وی تأکید کرد: فرایند جمعآوری مستندات و شناسایی عوامل احتمالی حادثه بادقت در حال انجام است.
دادستان دورود در ادامه، افزود: در حال حاضر استعلامات لازم از تمامی دستگاهها و مراجع مرتبط در جریان است. ما تمامی جوانب حادثه، از جمله میزان رعایت الزامات قانونی، استانداردهای فنی و پروتکلهای ایمنی در پروژه ساختمانی مذکور را بادقت مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الماسی با تأکید بر اینکه حفظ جان و امنیت شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی محسوب میشود، تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور، تقصیر، سهلانگاری یا تخلف از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، دستگاه قضایی بدون هیچگونه ملاحظهای و با قاطعیت کامل نسبت به برخورد قانونی با عاملان این حادثه اقدام خواهد کرد.
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