بوشهر در محاصره گرمای ۵۰ درجه؛ حفظ سلامت نیازمند رعایت دستورات بهداشتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بوشهر در روزهای میانی تابستان بار دیگر با یکی از شدیدترین موج‌های گرما روبه‌رو شده است؛ موجی که نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه سلامت گروه‌های حساس، کارگران فضای باز و حتی افراد سالم را نیز در معرض خطر قرار داده است.

افزایش همزمان دما و رطوبت، شرایط آب‌وهوایی این استان ساحلی را به یکی از دشوارترین وضعیت‌های اقلیمی کشور تبدیل کرده و انجام فعالیت‌های روزمره را با چالش جدی مواجه ساخته است.

در چنین روزهایی، ادارات تعطیل شده، خیابان‌ها در ساعات میانی روز خلوت‌تر از همیشه می‌شوند، فعالیت بسیاری از مشاغل کاهش می‌یابد و مردم تلاش می‌کنند تا حد امکان در محیط‌های سرپوشیده و خنک بمانند.

با این حال، هزاران نفر از کارگران، نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، مأموران امدادی، کارکنان پروژه‌های عمرانی و فعالان بخش کشاورزی و شیلات ناچارند ساعت‌هایی از روز را زیر تابش مستقیم آفتاب سپری کنند؛ شرایطی که احتمال بروز گرمازدگی و عوارض ناشی از آن را افزایش می‌دهد.

گرمای شدید تنها یک پدیده جوی نیست، بلکه می‌تواند به یک تهدید جدی برای سلامت عمومی تبدیل شود. از دست رفتن آب و املاح بدن، افزایش فشار بر قلب و دستگاه تنفسی، اختلال در عملکرد مغز و کاهش تمرکز از جمله پیامدهایی است که در صورت بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی، می‌تواند سلامت افراد را با مخاطره مواجه کند.

همزمان با تداوم گرمای هوا، مسئولان هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مردم خواسته‌اند توصیه‌های ایمنی و بهداشتی را بیش از گذشته جدی بگیرند؛ توصیه‌هایی که رعایت آنها می‌تواند از بروز بسیاری از موارد گرمازدگی و عوارض خطرناک ناشی از آن جلوگیری کند.

افزایش محسوس دمای هوا در نقاط مختلف استان

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش محسوس دمای هوا در نقاط مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد روند افزایش دما طی امروز و فردا ادامه خواهد داشت و در برخی نقاط استان، دمای هوا به حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

پیام مساعدی افزود: گرمای شدید همراه با رطوبت بالا، شرایط جوی استان را دشوارتر کرده و لازم است شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران و زنان باردار از حضور غیرضروری در فضای باز، به‌خصوص در ساعات میانی روز، خودداری کنند.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین شدت گرما در فاصله ساعات ۱۱ تا ۱۶ رخ می‌دهد، گفت: انجام فعالیت‌های سنگین بدنی در این ساعات می‌تواند خطر بروز گرمازدگی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و لازم است برنامه‌ریزی فعالیت‌ها به ساعات خنک‌تر صبح یا پس از غروب آفتاب منتقل شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین بر مصرف مداوم آب و مایعات، استفاده از لباس‌های روشن، نخی و گشاد، پرهیز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم خورشید و مراقبت ویژه از سالمندان و کودکان تأکید کرد و افزود: شهروندان هشدارهای هواشناسی را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

راهکارهای عبور از خطرات گرما و شرجی

در کنار هشدارهای هواشناسی، متخصصان حوزه سلامت نیز نسبت به آثار مخرب گرمای شدید بر بدن انسان هشدار می‌دهند.

پزشک متخصص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احساس تشنگی معیار مناسبی برای نوشیدن آب نیست، اظهار کرد: در روزهای بسیار گرم افراد باید حتی پیش از احساس تشنگی، به‌طور منظم آب و مایعات سالم مصرف کنند تا بدن دچار کم‌آبی نشود.

خدیجه حیاتی افزود: مصرف نوشیدنی‌های بسیار شیرین یا کافئین‌دار می‌تواند دفع آب از بدن را افزایش دهد و بهتر است شهروندان از آب، دوغ کم‌نمک و سایر مایعات مناسب برای جبران آب از دست رفته استفاده کنند.

این پزشک متخصص ادامه داد: پوشیدن لباس‌های نخی، سبک و روشن، استفاده از کلاه لبه‌دار، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از تابش مستقیم خورشید دارد.

حیاتی با اشاره به اهمیت تغذیه در روزهای گرم گفت: مصرف میوه‌ها و سبزیجات آبدار مانند هندوانه، خیار، طالبی و مرکبات می‌تواند به تأمین بخشی از آب مورد نیاز بدن کمک کند و بهتر است از مصرف غذاهای بسیار چرب و سنگین در ساعات گرم روز پرهیز شود.

وی خاطرنشان کرد: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی، مبتلایان به دیابت، بیماران کلیوی و زنان باردار بیش از دیگران در معرض عوارض گرما قرار دارند و لازم است خانواده‌ها وضعیت این افراد را به‌طور مرتب بررسی کنند.

سلامت افراد در خطر است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم موج گرما و افزایش رطوبت هوا، شرایط اقلیمی استان را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی توصیف کرد و گفت: گرمای شدید همراه با رطوبت بالا، توان طبیعی بدن برای دفع حرارت را کاهش داده و احتمال بروز گرمازدگی را افزایش می‌دهد.

امیرحسین دارابی اظهار کرد: قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرما می‌تواند موجب کم‌آبی شدید، اختلال در عملکرد قلب، مغز و کلیه‌ها، کاهش سطح هوشیاری، تشنج و در موارد حاد حتی مرگ شود؛ از این رو شهروندان باید توصیه‌های خودمراقبتی را با دقت رعایت کنند.

وی افزود: این شرایط برای مبتلایان به بیماری‌های قلبی، تنفسی، کلیوی و دیابت خطرناک‌تر است و علاوه بر تشدید بیماری‌های زمینه‌ای، احتمال بروز حوادث ناشی از کاهش تمرکز و خستگی را نیز افزایش می‌دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سالمندان، کودکان، زنان باردار، بیماران مزمن و افرادی را که در فضای باز فعالیت می‌کنند، آسیب‌پذیرترین گروه‌ها دانست و تأکید کرد: این افراد باید تا حد امکان از حضور در فضای باز طی ساعات ۱۱ تا ۱۶ خودداری کنند.

وی همچنین به کارگران پروژه‌های عمرانی، پاکبانان، نیروهای خدمات شهری، مأموران امدادی و سایر شاغلان فضای باز توصیه کرد فعالیت‌های سنگین را به ساعات ابتدایی صبح یا عصر منتقل کرده و در فواصل زمانی مشخص، در محیط‌های خنک و سایه‌دار استراحت کنند.

دارابی با تشریح علائم گرمازدگی گفت: تعریق شدید، سردرد، سرگیجه، ضعف، تهوع، گرفتگی عضلات، افزایش دمای بدن، تپش قلب، گیجی و کاهش سطح هوشیاری از مهم‌ترین نشانه‌های هشداردهنده هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

وی افزود: در صورت مشاهده این علائم باید فرد بلافاصله به محیطی خنک منتقل شود، لباس‌های اضافی او خارج شود، با آب ولرم یا کمپرس خنک، دمای بدن کاهش یابد و مایعات مناسب در اختیار وی قرار گیرد. اگر علائم شدید باشد یا سطح هوشیاری کاهش پیدا کند، باید بدون اتلاف وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: نوشیدن منظم آب، استفاده از لباس‌های روشن و نخی، پرهیز از فعالیت بدنی سنگین در ساعات گرم، استراحت در محیط‌های خنک و استفاده از کلاه و عینک آفتابی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی است.

وی همچنین از کارکنان ادارات خواست دمای سیستم‌های سرمایشی را بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند تا اختلاف شدید دمای داخل و خارج ساختمان موجب شوک دمایی برای افراد نشود.

دارابی با تأکید بر مسئولیت کارفرمایان در حفظ سلامت کارکنان اظهار کرد: تأمین آب آشامیدنی سالم و خنک، ایجاد سایه‌بان، برنامه‌ریزی برای استراحت‌های منظم و کاهش فعالیت‌های سنگین در ساعات گرم، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در محیط‌های کاری اجرا شود.

وی همچنین به صاحبان واحدهای صنفی توصیه کرد تهویه مناسب محیط کار را فراهم کرده و در صورت امکان، عملیات تخلیه و بارگیری کالا را به ساعات خنک‌تر شبانه‌روز موکول کنند.

با توجه به پیش‌بینی تداوم گرمای شدید در استان بوشهر، رعایت توصیه‌های هواشناسی و پزشکی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. متخصصان تأکید دارند که بسیاری از موارد گرمازدگی با رعایت چند نکته ساده از جمله مصرف کافی مایعات، پرهیز از حضور در ساعات اوج گرما، استفاده از پوشش مناسب و مراقبت از افراد آسیب‌پذیر قابل پیشگیری است؛ توصیه‌هایی که در روزهای داغ تابستان می‌تواند از بروز حوادث ناگوار و حفظ سلامت شهروندان جلوگیری کند.