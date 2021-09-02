گفتگوی سران مصر، اردن و تشکیلات فلسطین پیرامون راهکار دودولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر روز پنج شنبه در قاهره با «عبدالله دوم» پادشاه اردن و «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

هدف از این دیدار، احیای فرآیند صلح خاورمیانه و تقویت آتش بسی عنوان شد که آخرین دور از درگیریهای خشونت بار میان ارتش اسرائیل و جنبش حماس را متوقف کرد.

در این دیدار، سه طرف پیرامون یک راهکار دو دولتی برای مناقشه اسرائیل- فلسطین گفتگو کردند و متعهد شدند که «برای پالایش چشم اندازی که تلاش‌ها را در مسیر ازسرگیری گفتگوها فعال می‌کند، با یکدیگر همکاری کرده و با برادران و شرکای خود برای احیای فرایند صلح فعالیت کنند».

این سه مقام همچنین گفتند که مردم فلسطین از حق تشکیل یک دولت مستقل به پایتختی قدس شریف برخوردارند؛ طرحی که رژیم صهیونیستی سرسختانه با آن مخالف است و مدعی است که قدس مرکز این رژیم اشغالگر است.

محمود عباس در گفتگوهای قاهره، گفت که هرچند با تشدید درگیریها با اسرائیل دستیابی به یک راهکار دو دولتی مطابق با قوانین بین‌الملل غیرممکن است. وی در این باره گفت: «ما برای فعالیت در این سطح و فراهم کردن یک فضا با استفاده از گام‌های اعتمادساز که شامل دستیابی به یک آرامش فراگیر در سرزمین‌های فلسطینی باشد، آمادگی خود را تجدید کردیم».

عبدالله دوم، پادشاه اردن نیز در این گفتگوها بر لزوم دستیابی به یک راهکار عادلانه و فراگیر برای مسئله فلسطین که مطابق راهکار دو دولتی باشد، تأکید کرد.

وی با اشاره به این نکته که «این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و راهکار دو دولتی نیز باید متضمن تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف باشد»، افزود که اردن همچنان تلاش خواهد کرد تا وضعیت حقوقی و تاریخی شهر قدس را حفظ و از مقدسات اسلامی و مسیحی نیز حمایت کند.

به گزارش مهر، پیش‌تر محمود عباس در جریان یک کنفرانس خبری در قاهره گفته بود که دولت بایدن نیز از راهکار دو دولتی حمایت می‌کند. وی همچنین در اظهاراتی عجیب، به منظور تحقق آشتی ملی برای حماس شرط و شروط تعیین کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در همین راستا تصریح کرد: «حماس باید قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی را به رسمیت بشناسد و اگر چنین کاری را انجام دهد، می‌توانیم بلافاصله دولت وحدت ملی را تشکیل دهیم!»