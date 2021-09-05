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۱۴ شهریور ۱۴۰۰، ۵:۳۴

محققان دانمارکی هشدار می دهند؛

گرمایش زمین موجب تشدید انسداد مزمن ریوی می شود

گرمایش زمین موجب تشدید انسداد مزمن ریوی می شود

یک مطالعه جدید هشدار می دهد که هوای گرمتر ناشی از تغییرات آب و هوایی برای افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه خبر بدی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دانشگاه کپنهاگ دانمارک پی بردند روند گرم شدن هوا می‌تواند علائم بیماری انسدادی ریه مانند تنگی نفس، خس خس سینه یا سرفه را بدتر کند.

میلیون‌ها نفر مبتلا به بیماری انسدادی ریه، ترکیبی از آمفیزم و برونشیت مزمن هستند که اغلب با سیگار کشیدن مرتبط است.

«زورانا آندرسن»، سرپرست تیم تحقیق و استاد محیط زیست، می‌گوید: «شرایط اضطراری آب و هوا بر حوزه‌های زندگی روزمره تأثیرات گسترده‌ای دارد که ضرورت نیاز فوری به پیگیری تغییرات اقلیمی و افزایش دمای جهان را اثبات می‌کند.»

محققان داده‌های جمع آوری شده از حدود ۱۲۰۰ فرد سیگاری فعلی و سابق مبتلا به بیماری انسدادی ریه را که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در یک مطالعه ثبت نام کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. میانگین سنی آنها ۶۴ سال بود.

بر اساس این مطالعه، خطر بروز انسداد ریه در این افراد با افزایش دما در طول شش روز افزایش می‌یافت و بیشترین خطر دو روز پس از افزایش دما بود.

به گفته محققان: «ما دریافتیم که هر ۱ درجه سانتیگراد افزایش دمای محیط با ۲٪ افزایش احتمال تشدید بیماری انسداد ریه در دو روز بعد از افزایش دما در بین این گروه از بیماران همراه است.»

محققان اذعان می‌کنند شاید بهتر باشد افراد مبتلا به بیماری انسداد ریه با محدود کردن فعالیت‌های بیرون از خانه در روزهای با دمای بالا از قرار گرفتن در معرض شرایط نامساعد و شدید محیطی اجتناب کنند.

کد مطلب 5296989

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