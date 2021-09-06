بورس ۵۹۰۰ واحد رشد کرد/ شاخص به یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در نیم ساعت ابتدایی معاملات امروز (دوشنبه ۱۵ شهریور ماه) با رشد ۵۹۰۰ واحدی به یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۹۷ واحد افزایش یافت.

شاخص هم‌وزن نیز امروز ۳۸۲۳ واحد رشد نشان داد و به ۴۷۰ هزار و ۸۴۶ واحد رسید.

نمادهای مؤثر در رشد شاخص در معاملات امروز، فولادی‌ها و پالایشی‌ها بودند.

در میان نمادهای پرتراکنش نیز علاوه بر شستا، تعدادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.

شاخص فرابورس نیز رشد ۴۳ واحدی داشت و در جایگاه ۲۲ هزار و ۷۳۷ واحد ایستاد. تاکنون ۲۱۸ هزار فقره معامله به ثبت رسیده که ارزش آنها ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.