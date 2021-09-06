آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی خارگ تکذیب شد

محمدعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خبر آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی خارگ کذب محض بوده و این پتروشیمی با صد در صد ظرفیت خود عملیاتی است.

سخنگوی شرکت پتروشیمی خارک افزود: متأسفانه روز گذشته در برخی از سایت‌ها، خبری جعلی مبنی بر آتش سوزی در یکی از مخازن روزانه مجتمع پتروشیمی خارگ منتشر شد که این خبر باعث تشویش اذهان عمومی شد و از اخلاق حوزه خبر و خبرنگاری به دور است.

وی تصریح کرد: انتشار اخبار بدون مستندات و غیرواقعی موجب نگرانی جامعه خواهد شد و پتروشیمی خارگ حق خود را در این خصوص با هماهنگی با مرجع قضائی برای پیگیری با منتشرکنندگان این خبر در دستور کار قرار داده است.