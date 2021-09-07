حفاری غیرمجاز در منطقه تاریخی «خانمیرزا»/ متخلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیدیمحمد حسینپور اظهار کرد: بهدنبال کسب خبری مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق تاریخی شهرستان «خانمیرزا» به قصد کشف اموال تاریخی و عتیقه، محل مورد نظر بلافاصله شناسایی شد.
وی افزود: در جریان شناسایی محل با همکاری نیروی انتظامی شهرستان «خانمیرزا»، هفت حفار غیرمجاز در یک عملیات غافلگیرانه هنگام حفاری دستگیر و از آنان تعدادی ادوات و ابزارآلات حفاری کشف شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای لردگان و خانمیرزا تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سپری شدن مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
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