حفاری غیرمجاز در منطقه تاریخی «خانمیرزا»/ متخلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیدی‌محمد حسین‌پور اظهار کرد: به‌دنبال کسب خبری مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق تاریخی شهرستان «خانمیرزا» به قصد کشف اموال تاریخی و عتیقه‌، محل مورد نظر بلافاصله شناسایی شد.

وی افزود: در جریان شناسایی محل با همکاری نیروی انتظامی شهرستان «خانمیرزا»، هفت حفار غیرمجاز در یک عملیات غافلگیرانه هنگام حفاری دستگیر و از آنان تعدادی ادوات و ابزارآلات حفاری کشف شد.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سپری شدن مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.