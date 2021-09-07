به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در حالی از ساعت ۲۲:۳۰ در گروه A انتخابی نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ در ورزشگاه خلیفه دوحه قطر برگزار شد که داور ویدئویی عملکرد تیم داوری را زیر نظر داشت.

با این حال بازیکنان و مربیان تیم ملی عراق بارها نسبت به تصمیمات داور بازی اعتراض داشتند.

اوج اعتراض آنها روی ضربه سر آنها در دقیقه ۴۹ بازی بود که تبدیل به گل شد اما به درستی توسط کمک داور آفساید تشخیص داده شد. با این حال دیک ادووکات سرمربی تیم ملی عراق نسبت به تصمیم داور معترض بود تا VAR در این باره تصمیم‌گیری کند که آنها نیز آفساید را تأیید کردند.

اعتراض‌های عجیب عراقی‌ها در حالی ادامه داشت که آرسن ونگر سرمربی سرشناس پیشین آرسنال انگلیس در ورزشگاه حضور داشت.

سرمربی پیشین فرانسوی آرسنال که دوره‌های آموزشی در قطر برگزار می‌کند میهمان ویژه این دیدار بود تا عملکرد دو تیم ملی ایران و عراق را زیر نظر بگیرد.

همچنین جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال نیز که در ورزشگاه خلیفه قطر حضور داشت این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.