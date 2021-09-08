به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات دیشب (سه‌شنبه) تحت تأثیر رشد ارزش دلار و رشد سود اوراق قرضه آمریکا بیش از ۱ درصد سقوط کرد تا بدترین سقوط روزانه خود در یک ماه اخیر را ثبت کند.

قیمت طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، با آرام شدن بازارها اندکی رشد کرد تا بخشی از ضرر دیشب خود را جبران کرده باشد.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۹:۳۷ به وقت تهران، ۰.۱۹ درصد رشد کرد و به ۱,۷۹۷.۵۸ دلار رسید. این شاخص دیشب ۱.۴ درصد سقوط کرده و به ۱,۷۹۷.۴۹ دلار رسیده بود تا بدترین روز خود ۹ آگوست را ثبت کند.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۰۷ درصد از افت دیشب خود را جبران کرده و به ۱,۷۹۹.۷۰ دلار بازگشت. این شاخص دیشب ۱.۸ درصد سقوط کرده بود.

عامل مهم سقوط دیشب قیمت جهانی طلا جهش ۰.۵ درصدی شاخص دلار در مقابل ارزهای مهم جهان بود که باعث شد قیمت خرید طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری بالا رفته و تقاضای خرید آن کاهش یابد.

این در حالی است که قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه به بالاترین رکورد ۲.۵ ماهه خود رسیده بود.