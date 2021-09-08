به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح چهارشنبه در نشست با مسئولان سازمان بنادر اظهار داشت: بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه دریا و ساحل است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

وی تقویت تعامل بین شورای شهر و سازمان بنادر را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: در این راستا باید با افزایش همکاری‌ها زمینه برای تقویت زیرساخت‌های بندری بوشهر فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از تلاش برای توسعه و تقویت گردشگری دریایی در بوشهر خبر داد و بیان کرد: احداث پلاژ بانوان و ایجاد مارینا در بندر بوشهر از دیگر مسائلی است که با جدیت پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به بندری بودن بوشهر و تاریخ درخشان این شهر در تجارت و دریانوردی توجه به توسعه زیر ساخت‌های بندری ضروری است و شورا و شهرداری از این امر استقبال کرده و آماده همکاری است.

پورکبگانی ادامه داد: افزایش تعامل سازمان بنادر و دریانوردی با شورا و شهرداری می‌تواند نقش مهمی در توسعه این شهر رقم بزند.