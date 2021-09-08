به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیخانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی صمت استان سمنان درباره شرایط سرمایه گذاری استان، توضیح داد: طی چهار ماه نخست امسال با صدور ۱۴ فقره پروانه بهره برداری معادن بالغ بر ۵۷۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معدن استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این میزان سرمایه گذاری در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته هشت برابر رشد داشته است، افزود: در این مدت زمینه اشتغال حدود ۱۲۵ نفر را در استان فراهم شده است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تاکید کرد: در این مدت مجموعاً ۳۶ فقره مجوز معدنی شامل: ۱۵ فقره پروانه اکتشاف، هفت فقره گواهی کشف و ۱۴ فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.

علیخانی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ نوع ماده معدنی در این استان بهره برداری می‌شود، تصریح کرد: در استان سمنان بیش از ۶۲۰ پروانه بهره برداری دارای اعتبار با ظرفیت اسمی حدود ۲۲ میلیون تن وجود دارد.

وی اضافه کرد: ذخیره قطعی معادن استان بیش از ۶۲۰ میلیون تن است و مواد معدنی سنگ گچ، سنگ نمک، سلستین زئولیت، زغال سنگ، کانسنگ مس، سنگ آهن، کرومیت، سولفات سدیم، سنگ آهک از جمله مهمترین مواد معدنی در حال بهره برداری استان هستند.