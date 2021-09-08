به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهر تهران، به ترتیب انبه با ۳ هزار تومان کاهش در هر کیلوگرم و خربزه با ۱۰۰ تومان کاهش در هر کیلوگرم، با بیشترین و کمترین کاهش قیمت روبهرو بودند.
میوههایی که قیمت آنها در میادین میوه و تره بار کاهش یافته و میزان کاهش هر یک از آنها به شرح زیر اعلام شده است:
۱- انبه با ۳ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان
۲- گُلابی اسپادانا با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۳ هزار تومان
۳- انگور کُندری با ۱,۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۴,۸۰۰ تومان
۴- عنّاب تازه با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان
۵- پسته تازه با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۴ هزار تومان
۶- لیموتُرش با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵,۵۰۰ تومان
۷- خربزه مشهدی با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۷,۵۰۰ تومان
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