به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهر تهران، به ترتیب انبه با ۳ هزار تومان کاهش در هر کیلوگرم و خربزه با ۱۰۰ تومان کاهش در هر کیلوگرم، با بیشترین و کمترین کاهش قیمت روبه‌رو بودند.

میوه‌هایی که قیمت آنها در میادین میوه و تره بار کاهش یافته و میزان کاهش هر یک از آنها به شرح زیر اعلام شده است:

۱- انبه با ۳ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان

۲- گُلابی اسپادانا با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۳ هزار تومان

۳- انگور کُندری با ۱,۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۴,۸۰۰ تومان

۴- عنّاب تازه با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان

۵- پسته تازه با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۴ هزار تومان

۶- لیموتُرش با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵,۵۰۰ تومان

۷- خربزه مشهدی با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۷,۵۰۰ تومان