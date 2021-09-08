اعزام طیبی به جام جهانی فوتسال قطعی است/ حضور حسین شمس برای بدرقه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران فردا پنجشنبه ایران را ابتدا به مقصد ترکیه و سپس به مقصد لیتوانی ترک می‌کند تا خود را آماده حضور در جام جهانی فوتسال کند. این در حالی است که دنده حسین طیبی ملی پوش ایران در دیدار با بلاروس آسیب دیده و وی هنوز شرایط بازی را ندارد.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت طیبی گفت: حسین در بلاروس مصدوم شد. از این بازیکن چند عکس گرفته شد و کمیته پزشکی هم درباره وی نظر داد. طبق گفته این کمیته، حسین تا سه هفته دیگر می‌تواند بازی کند که از این سه هفته، ۱۰ روز آن گذشته است.

وی افزود: حسین دو روز است که تمرینات انفرادی خود را آغاز کرده است. اگر خدا کمک کند، او می‌تواند بعد از مرحله گروهی جام جهانی به تیم ملی کمک کند. اعزام طیبی به جام جهانی قطعی است ولی به همان اندازه سلامتی این بازیکن هم برایمان اهمیت دارد.

به گفته ناظم الشریعه، در آخرین تمرین تیم ملی فوتسال در داخل ایران که امروز برگزار می‌شود، حسین شمس سرمربی پیشین تیم کشورمان هم حضور خواهد داشت. شمس به تازگی موفق شد کرونا را شکست بدهد و خوشبختانه شرایط خوبی دارد.