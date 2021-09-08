جایگزین جهانپور در روابط عمومی وزارت بهداشت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با صدور حکمی محمد هاشمی را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب کرد.
وزیر بهداشت در حکم هاشمی، شرح وظایف ۹ گانه ای برای روابط عمومی تعریف کرده است.
اتخاذ سیاستهای واحد در مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، اقتدار رسانهای و پاسخگویی صادقانه و…، از اهم تأکیدات وزیر به سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت است.
۱- اتخاذ سیاست واحد در اطلاع رسانی موضوعات مربوط به بیماری کرونا و واکسیناسیون به عنوان دغدغه نخست دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- اقتدار رسانهای و پاسخگویی صادقانه و شفاف پیشتازی اطلاع رسانی و افزایش منابع پاسخگو در وزارت بهداشت با هدف تقویت توسعه و پیشرفت حوزه سلامت
۳- شبکه سازی هوشمند روابط عمومی با دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، سازمانها، نهادها و حوزههای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بهره مندی از پتانسیل آنها
۴- بهرهمندی از شیوهها و تکنیکهای نوین در حوزههای اطلاع رسانی و فرهنگسازی همسو با سیاستهای کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعامل سازنده با اصحاب رسانه
۵- همافزایی با سایر دستگاهها و جلب مشارکت و حمایتهای بینبخشی و بهرهمندی از ظرفیتهای مختلف حاکمیت در جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای سلامت.
۶- نیازسنجی اطلاعات مورد نیاز مخاطبان حوزه سلامت و تولید محتوا به منظور اطلاعرسانی و فرهنگسازی.
۷- ایجاد ارتباط دو سویه و گفتمانی بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ذی نفعان و بهرهمندی از نظرات، پیشنهادات و ایدههای آنان به طوری که حوزه سلامت، محور همدلی همه هموطنان عزیز باشد.
۸- برگزاری و نظارت بر حسن انجام نشستهای خبری، سفرها، گردهماییها، همایشها و نمایشگاهها ضمن توجه دقیق به استفاده صحیح از بیتالمال و استفاده بهینه از منابع، پرهیز از هرگونه اسراف و تجمل گرایی.
۹- توجه دادن جامعه به مجاهدتهای شبانهروزی و مستمر مدافعان حوزه سلامت و تمامی افراد مؤثر در تأمین سلامت مردم.
هاشمی پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو و مدیر روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، فعالیت داشته است.
وی جایگزین کیانوش جهانپور شده است.
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