جایگزین جهانپور در روابط عمومی وزارت بهداشت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با صدور حکمی محمد هاشمی را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب کرد.

وزیر بهداشت در حکم هاشمی، شرح وظایف ۹ گانه ای برای روابط عمومی تعریف کرده است.

اتخاذ سیاست‌های واحد در مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، اقتدار رسانه‌ای و پاسخگویی صادقانه و…، از اهم تأکیدات وزیر به سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت است.

۱- اتخاذ سیاست واحد در اطلاع رسانی موضوعات مربوط به بیماری کرونا و واکسیناسیون به عنوان دغدغه نخست دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- اقتدار رسانه‌ای و پاسخگویی صادقانه و شفاف پیشتازی اطلاع رسانی و افزایش منابع پاسخگو در وزارت بهداشت با هدف تقویت توسعه و پیشرفت حوزه سلامت

۳- شبکه سازی هوشمند روابط عمومی با دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، سازمان‌ها، نهادها و حوزه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بهره مندی از پتانسیل آنها

۴- بهره‌مندی از شیوه‌ها و تکنیک‌های نوین در حوزه‌های اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی همسو با سیاست‌های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعامل سازنده با اصحاب رسانه

۵- هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها و جلب مشارکت و حمایت‌های بین‌بخشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مختلف حاکمیت در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های سلامت.

۶- نیازسنجی اطلاعات مورد نیاز مخاطبان حوزه سلامت و تولید محتوا به منظور اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی.

۷- ایجاد ارتباط دو سویه و گفتمانی بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ذی نفعان و بهره‌مندی از نظرات، پیشنهادات و ایده‌های آنان به طوری که حوزه سلامت، محور همدلی همه هموطنان عزیز باشد.

۸- برگزاری و نظارت بر حسن انجام نشست‌های خبری، سفرها، گردهمایی‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها ضمن توجه دقیق به استفاده صحیح از بیت‌المال و استفاده بهینه از منابع، پرهیز از هرگونه اسراف و تجمل گرایی.

۹- توجه دادن جامعه به مجاهدت‌های شبانه‌روزی و مستمر مدافعان حوزه سلامت و تمامی افراد مؤثر در تأمین سلامت مردم.

هاشمی پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو و مدیر روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، فعالیت داشته است.

وی جایگزین کیانوش جهانپور شده است.