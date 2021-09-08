فرهنگ حسینی جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری، پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین گردهمایی مدیران، معاونین و رؤسای ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی شهرهای استان در بابل با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای برگزاری با شکوه مراسم اربعین حسینی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور، اظهار داشت: پیاده روی عظیم اربعین حسینی، تجلی عشق و ارادت به ساحت مقدس حضرت سیدالشهداء (ع) و راه نورانی شهدای دشت کربلاست و گفتمان مقاومت و پایداری با فرهنگ سرخ عاشورا و واقعه کربلا شکل گرفته است.



وی در ادامه با اشاره به گسترش و نفوذ فرهنگ حسینی در جهان، افزود: ظرفیت عظیم پیاده روی اربعین حسینی و افزایش چشمگیر این گفتمان در جهان، نشان از شکل گیری تمدن نوین اسلامی است و باید از این ظرفیت بی بدیل و اجتماع میلیونی در جهت قدرت و اتحاد دنیای اسلام بهره گرفت.



عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه سار فرهنگ عاشورا و گفتمان مقاومت، تصریح کرد: پیاده روی اربعین حسینی جلوه‌ای از جهانی شدن گفتمان مقاومت است و تربیت یافتگان این مکتب همچون سپهبد شهید قاسم سلیمانی، مجاهد نستوه ابومهدی المهندس و شهید فخری زاده و شهید حججی ها هستند و عزت و اقتدار امروز نظام اسلامی مرهون این فرهنگ و ایثار و مجاهدت‌های شهیدان انقلاب اسلامی است.



حجت الاسلام شکریان امیری با اشاره به هراس دشمنان از اجتماع میلیونی زائران پیاده روی اربعین حسینی، تاکید کرد: این اجتماع بزرگ و بی نظیر در پیاده روی اربعین حسینی لرزه بر اندام دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی انداخته است و دشمنان فرهنگ حسینی هم خوب می‌دانند که این ظرفیت عظیم جلوه‌ای از جهانی شدن فرهنگ مقاومت و پایداری است و این عشق و ارادت در بین محبان حضرت سیدالشهداء (ع) دیگر مرز نمی‌شناسد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید بر برنامه ریزی دقیق برای باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم اربعین حسینی در تمامی شهرهای استان، خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت عراق و اعزام محدود زائران در این شرایط شیوع ویروس منحوس (کووید ۱۹)، باید از همه ظرفیت‌های هیأت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی و دیگر بخش‌های اجرایی و فرهنگی کشور برای برگزاری هرچه باشکوه این مراسم بهره گرفت.



مسئول برگزاری مراسم محرم و صفر در مازندران با اشاره به ظرفیت‌های تمدن ساز پیاده روی اربعین حسینی، گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تمدنی اسلام، پیاده روی اربعین حسینی است و این اجتماع میلیونی مسلمانان جهان، شیعیان و اقلیت‌های دینی و مذهبی در روز اربعین حسینی می‌تواند در جهانی شدن این فرهنگ و گفتمان مقاومت و پایداری سهم بسزایی داشته باشد.