تیم قایقرانی کانوی ایران راهی مسابقات قهرمانی جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات آب‌های آرام قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه در کپنهاگ دانمارک برگزار می‌شود. ایران با دو نماینده در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. عادل مجللی بامداد امروز از تهران عازم کپنهاگ شد و پس از حضور در محل مسابقات و انجام تست‌های لازم، تمرینات خود را برای شرکت در مسابقات پی می‌گیرد.

محمدنبی رضایی نیز به همراه ایمان پورعزیز مربی تیم ملی کانو پس از حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در پرتغال، امروز عازم دانمارک می‌شوند. رضایی پیش از مسابقات در کمپ تمرینی فدراسیون جهانی شرکت می‌کند.

عادل مجللی در قهرمانی جهان در مسابقات کانوی یک نفره ۵۰۰ و ۵۰۰۰ متر شرکت می‌کند و نبی رضایی نماینده ایران در کانوی یک نفره ۱۰۰۰ متر است.