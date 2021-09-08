صدور ۹۵ فقره جواز تاسیس صنعتی در ایلام

محمد زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت پنج ماهه اول سالجاری تعداد ۹۵ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال یک هزار و ۶۲۳ نفر در بخش‌های گوناگون نظیر صنایع فلزی، غیر فلزی و صنایع معدنی از سوی این سازمان صادرشده است.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: طی مدت پنج ماهه اول سال جاری تعداد ۱۸ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۵۸۳ میلیارد ریال و اشتغال ۱۳۵ نفر در زمینه‌های مختلف صنعتی در استان ایلام صادرشده است.