به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای شما هم پیش آمده بدون این که اطلاع داشته باشید به خاطر عدم پرداخت عوارض خودرو جریمه شوید؟

از سال ۱۳۹۷، پرداخت عوارض الکترونیکی بسیاری از بزرگراه‌های کشور فعال شده است و از سال گذشته، برخی از آزادراه‌ها باجه‌های دریافت عوارض نقدی خود را تعطیل کرده‌اند. علاوه بر این بسیاری از آزادراه‌های تازه تاسیس فقط به صورت الکترونیکی عوارض را دریافت می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از شهروندان بدون اطلاع از این تغییرات، پیامک‌های پرداخت عوارض را جدید نگیرند و ناچار به پرداخت جریمه‌های سنگین شوند.

با استفاده از ویژگی پرداخت عوارض آزادراهی تاپ، این مشکل را برای همیشه حل خواهید کرد و احتمال جریمه شدن بر اثر عدم پرداخت عوارض را تقریبا به صفر می‌رسانید.

برای آشنایی با نحوه پرداخت آنلاین سریع عوارض با اپلیکیشن تاپ تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

پرداخت آنلاین عوارض آزادراهی

در سال‌های اخیر، طرح پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی برای بسیاری از اتوبان‌های کشور فعال شده است و پرداخت الکترونیک برای برخی از آزادراه‌ها اجباری شده است. این یعنی برای عبور از این آزادراه‌ها، شما دیگر به باجه‌های پرداخت عوارض برخورد نمی‌کنید، بلکه باید عوارض آنها را از طریق یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی حوزه پرداخت، و یا «سامانه پرداخت عوارض» بپردازید.

در طرح جدید، شما از زمان ثبت شماره پلاک خودرو توسط دوربین‌های عوارضی، به مدت ۷۲ ساعت (سه روز) فرصت دارید تا عوارض خودورتان را پرداخت کنید. در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه دیرکرد پرداخت عوارض آزادراهی خواهید شد.

بسیاری از رانندگان به دلیل عدم آشنایی با اتوبان‌های جدید، پیامک‌های اخطار را جدی نمی‌گیرند و همین مسئله باعث ثبت جریمه‌های متعدد برای آنها خواهد شد. البته قرار نیست ما با همه اتوبان‌های جدید آشنایی داشته باشیم. بلکه برای جلوگیری از این جریمه‌های ناگهانی، فقط کافیست با نصب یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت و شارژ کیف پول آن، عوارض این اتوبان‌ها را به صورت خودکار پرداخت کنیم.

چرا برای پرداخت الکترونیک عوارض از اپلیکیشن تاپ استفاده کنیم؟

شما می‌توانید از سامانه پرداخت عوارض اتوبان برای پرداخت عوارض استفاده کنید اما پرداخت با این سامانه هم بی دردسر نیست. کند بودن سایت‌های پرداخت عوارض، پرت شدن بیرون از سایت درست وسط عملیات پرداخت و بسیاری مشکلات دیگر، باعث می‌شود یک پرداخت ساده عوارض به کاری زمان‌بر و عصبی کننده تبدیل شود. و ما این روزها به عصبی شدن‌های اضافی و بی‌مورد نیازی نداریم. مخصوصا اگر در شهرهای شلوغ زندگی می‌کنیم!

اپلیکیشن‌های مختلفی برای پرداخت عوارض آزادراهی وجود دارد که می‌توانید به سادگی در کم‌ترین زمان ممکن عوارض خود را پرداخت کنید.

اپلیکیشن تاپ یکی از سریع‌ترین و راحت‌ترین راه‌ها برای پرداخت الکترونیک عوارض است. با استفاده از تاپ حتی لازم نیست پس از عبور از عوارض به اپلیکیشن مراجعه کنید. فقط کافی است کیف پول تاپ خود را شارژ کنید و عوارض به صورت خودکار پس از عبور از اتوبان پرداخت خواهد شد.

برخی از مزایای استفاده از تاپ برای پرداخت عوارض آزادراهی به شرح زیر است:

با استفاده از تاپ، فقط کافی است یک بار شماره پلاک و مشخصات خودرو را در اپلیکیشن وارد کنید و فقط با چند کلیک هربار عوارض خود را پرداخت کنید.

شما با وارد کردن شماره پلاک خودرو خود در تاپ، از خدمات آنلاین کاربردی دیگری مانند پرداخت عوارض پارک حاشیه‌ای و خرید طرح ترافیک روزانه هم می‌توانید استفاده کنید.

با تاپ می‌توانید تمام بدهی‌های عوارض آزادراهی پیشین خود را به راحتی پرداخت کنید.

امکان استعلام عوارض و خلافی خودرو با استفاده از اپلیکیشن تاپ به راحتی فراهم شده است.

با شارژ کیف پول تاپ لازم نیست برای پرداخت عوارض به اپلیکیشن در دفعات بعد مراجعه کنید. عوارض شما به طور اتوماتیک پرداخت خواهد شد.

پرداخت الکترونیک عوارض کدام بزرگراه‌ها فعال شده است؟

در حال حاضر پرداخت آنلاین عوارض اتوبان‌ها برای برخی بزرگراه‌های کشور فراهم شده است و به زودی جاده‌ها و اتوبان‌های جدید به این لیست اضافه خواهد شد.

آزادراه تهران – ساوه

آزادراه تهران – قم

آزادراه کرج – قزوین

آزادراه قزوین – زنجان

آزادراه بندرعباس – بندر شهید رجایی

آزادراه ارومیه – تبریز

نحوه پرداخت عوارض آزادراهی با اپلیکیشن تاپ

پرداخت عوارض اتوبان‌ها با تاپ بیشتر از چند دقیقه از وقت شما را نمی‌گیرد. برای پرداخت عوارض مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- اپلیکیشن تاپ را اپلیکیشن نصب کنید. (منابع نصب اپلیکیشن در ادامه معرفی شده است)

۲- پس از ورود به اپلیکیشن گزینه «خدمات خودرو» را انتخاب کنید.

۳- در این قسمت، گزینه «عوارض آزادراهی» را لمس کنید.

۴- در صفحه جدید، پلاک خودروی خود را وارد کنید و گزینه افزودن پلاک جدید را لمس کنید.

۵- منتظر استعلام وضعیت پلاک خودروی خود بمانید.

۶- پس از استعلام تاپ از وضعیت خودروی شما، می‌توانید میزان بدهی عوارض را استعلام کنید و برای پرداخت آن اقدام کنید.

نحوه پرداخت خودکار عوارض آزادراهی با اپلیکیشن تاپ

پرداخت اتوماتیک عوارض آزادراهی با شارژ کیف پول تاپ انجام می‌شود. برای این کار پس از وارد کردن مشخصات خودرو در قسمت خدمات خودرویی و دریافت پاسخ استعلام پلاک، کیف پول خود را شارژ کنید.

برای شارژ کیف پول تاپ به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ابتدا وارد اپلیکیشن تاپ شوید.

۲- از منوی پایینی اپلیکیشن، گزینه «کیف پول» را انتخاب کنید.

۳- در این بخش کد ملی خود را وارد کنید و پس از مطالعه قوانین و شرایط تاپ، تیک این قسمت را بزنید. سپس گزینه ثبت در پایین صفحه را لمس کنید.

اپلیکیشن تاپ را از کجا دانلود کنیم؟

اپلیکیشن تاپ را می‌توانید از تمام بازارهای خرید اپلیکیشن‌های موبایلی شامل کافه بازار ، مایکت و البته از وبسایت تاپ دانلود کنید. کار کردن با تاپ ساده است و هر کاربر گوشی تلفن همراه می‌تواند به راحتی از تمام ویژگی‌های آن استفاده کند. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در مورد ویژگی‌های اپلیکیشن می‌توانید در هر قسمت بر آیکون «راهنما» در بالای صفحه اصلی اپلیکیشن، سمت چپ کلیک کنید.

اپلیکیشن تاپ را می‌توانید از یکی از منابع زیر دانلود کنید:

لینک دانلود اپلیکیشن تاپ از گوگل پلی:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.tgbs.peccharge

لینک دانلود اپلیکیشن تاپ از مایکت:

https://myket.ir/app/ir.tgbs.peccharge

لینک دانلود اپلیکیشن TOP از کافه بازار :

https://cafebazaar.ir/app/ir.tgbs.peccharge

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