ماجرای اجرای یک کارگردان در شبکه نسیم/ برنامه زنده کار من نیست

فلورا سام که این شب‌ها اجرای برنامه «نفس» را در شبکه نسیم بر عهده دارد درباره این برنامه که به روایت داستان‌های مردمی می‌پردازد به خبرنگار مهر بیان کرد: قبل از اینکه جلوی دوربین برویم دوستان، خلاصه‌ای از داستان و نقاط عطف زندگی مهمان را برایم تعریف می‌کنند اما زمانی که جلوی دوربین می‌رویم، سوال‌هایی به ذهن خودم می‌رسد و دست من برای پرسیدن آن‌ها باز است.

این کارگردان درباره اجرای این برنامه بیان کرد: برای من سناریویی درباره اجرای برنامه نوشته نشده است، بعضی اوقات در میان سوال‌هایی که می‌پرسم تازه یک‌سری نکات مهم از زندگی مهمان را درمی‌یابیم.

وی در مقایسه اجرا با دیگر فعالیت‌های خود در حوزه نویسندگی و کارگردانی عنوان کرد: وجه نویسندگی من به نسبت کارگردانی بیشتر در اجرای این برنامه کمک کننده بود. به عبارتی در برخی مواقع کمی ریتم داستان‌گویی را عوض می‌کنم یا بعضی اوقات حس می‌کنم یک علامت سوال به وجود آمده است که اگر پرسیده شود شاید روند داستان را عوض کند و من بر همین اساس از آن استفاده می‌کنم.

سام درباره اجرای برنامه در صورت پخش زنده نیز توضیح داد: برنامه زنده ریسک‌پذیر است چراکه تو به عنوان مجری باید حواست به همه چیز باشد. در این‌گونه برنامه‌ها ممکن است بخشی از صحبت‌های ما را به اصطلاح دربیاورند. من تجربه اجرای زنده ندارم و اصلاً آن را به من نمی‌سپارند. برنامه زنده را به کسی می‌دهند که چارچوب برنامه زنده را می‌شناسد و اجرای آن را بلد است.

وی درباره اینکه چقدر این اجرا می‌توانست او را از دیگر فعالیت‌ها مثل کارگردانی دور کند نیز گفت: به دلیل بحران کرونا و عدم واکسینه شدن هنرمندان (البته من به دلیل سنم، واکسینه شده‌ام) پیشنهادی را قبول نکردم. ما از زمان کرونا تعداد زیادی هنرمند را از دست داده‌ایم. بازیگری جزو معدود مشاغلی است که باید در آن بدون ماسک و اغلب در فضای بسته کار کنید. لذا این اجرا من را از کاری دور نکرده است؛ البته در حال حاضر در کنار اجرا مشغول نگارش یک پروژه نیز هستم.

سام همچنین درباره رضایتش از برنامه تا این قسمت از پخش عنوان کرد: من نمی‌توانم بگویم رضایت صددرصدی دارم اما «نفس» به عنوان برنامه‌ای که به تازگی روندی را شروع کرده، قابل قبول است. به نظرم خیلی جای کار دارد زیرا تا به حال برنامه‌ای که مخصوص بانوان باشد، نداشتیم. متاسفانه گروه اجرایی در یک محدوده زمانی قرار گرفتند که اگر این محدودیت نبود بهتر می‌توانستند همه چیز را طراحی کنند و پیش ببرند. باتوجه به جمیع جوانب، خروجی کار تا به اینجا خوب بوده است.

کارگردان سریال‌های «مرضیه» و «ما فرشته نیستیم» درباره اینکه چه تعداد از این قصه‌ها پتانسیل ساخت سریال داشته است بیان کرد: چنین ظرفیتی فراهم نبود اما چند شخصیت هستند که فوق‌العاده بودند و اگر به تصویر کشیده شوند، کار جذابی می‌شود.