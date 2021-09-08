پیام خداحافظی جهانپور از دست اندرکاران نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، در این پیام عنوان داشته است: اکنون که به فضل و کرم الهی، افتخار و فرصت همکاری با شما سروران گرامی در مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به سر آمده بر خود فرض می دانم رفتار پر مهر و محبت شما، حمایت‌های دوستانه و همکاری‌های خالصانه شما عزیزان را ارج نهم و البته از آنجا که قلم و بیان قاصر چو منی یارای اکرام همه این الطاف نخواهد بود، مراتب عذر تقصیر خود را تقدیم دارم.

تردیدی نیست به همت و درایت همکارانی چون شما و با ایثار و مجاهدت مثال زدنی مدافعان سلامت، نظام سلامت این سرزمین به رغم همه دشواری‌ها روند ارتقای مداوم و بهبود مستمر را به گونه‌ای درخور ستایش طی می‌کند و چون الماسی درخشان در پهنه این سرزمین می‌درخشد.

در این اثنا البته امیدوارم کاستی‌ها، قصور و تقصیرهای برادری که به دوستی و همکاری با یکایک شما عزیزان افتخار می‌کند و هماره به دعای خیرتان نیازمند است را ببخشایید.

برای همگی اساتید و همکارانم از درگاه حضرت حق، سلامت و سعادت و توفیق روز افزون خدمت در مسیر عدالت و ولایت خواستارم.