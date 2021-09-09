ورود ۸۵۴ هزار دُز واکسن کرونا به لرستان

حمید مخیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود محموله‌های جدید واکسن کرونا به کشور و همچنین استان لرستان اظهار داشت: این امر موجب تسریع در روند واکسیناسیون خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری لرستان، یک میلیون و ۲۷۹ هزار نفر واجد شرایط دریافت واکسن هستند افزود: تا کنون توانسته‌ایم ۳۸.۶ درصد جمعیت هدف را واکسینه کنیم.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: تا کنون ۱۰۲ مرکز واکسیناسیون کرونا در استان ایجاد شده است.

مخیری با تاکید بر اینکه از این تعداد، ۲۵ مرکز به صورت تجمیعی هستند ادامه داد: همچنین دو مرکز خودرویی واکسیناسیون کرونا در استان داریم.

وی افزود: اگر حجم واکسن استان زیاد شود، دو مرکز شبانه روزی در استان راه اندازی خواهیم کرد.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه تا کنون ۸۵۴ هزار دُز واکسن وارد استان شده است گفت: از این تعداد ۴۷۳ هزار در مرحله اول و ۲۳۰ هزار دُز نیز در مرحله دوم تزریق شده است.