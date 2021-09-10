تکلیف تشکیل کابینه در لبنان چه شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ر ای الیوم، منابع لبنانی اعلام کردند که تمام گره ها گشوده شده و دیگر مسئله ای وجود ندارد که تأخیر در تشکیل دولت را توجیه کند.

این منابع گزارش دادند که پیش بینی می شود «نجیب میقاتی» نخست وزیر مکلف در ساعات آینده به منظور انجام آخرین اصلاحات در کابینه و صدور فرمان تشکیل کابینه به کاخ بعبدا برود.

این منابع اشاره کردند که میقاتی برای تشکیل دولت مصمم است و عملکردش مانند سعد حریری نخست وزیر مکلف سابق نیست که می خواست برگه مأموریت تشکیل دولت را بدون هیچ اقدامی در جیبش بگذارد.

منابع مذکور با تأکید بر آن که لحظه تشکیل دولت نزدیک شده است، افزودند: عدم تشکیل کابینه پس از تمام این مدت به معنای آن است که مسئله ای خارج از جریان سهم ها و پست ها مانع این امر است.

گفتنی است که نجیب میقاتی، نخست وزیر اسبق پس از رایزنی های پارلمانی رئیس جمهور در ۲۶ژوئیه گذشته مکلف به تشکیل دولت شد و وی توانست ۷۲ رأی از آرای نمایندگان را کسب کند.

چندی پیش، روزنامه «الجمهوریه» رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید این کشور را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و نوشت: احتمال اینکه به زودی از دولت جدید لبنان رونمایی شود، زیاد است.

روزنامه مذکور در مطلب خود آورده است: پست‌های حساس و کلیدی توزیع شده و اسامی آن شخصیت های متصدی آنها به غیر از نام مطرح شده برای وزارت کشور که توافقی خواهد بود، مشخص شده است. اگر در لحظات آخر اتفاق خاصی رخ ندهد، امکان تشکیل قریب الوقوع دولت لبنان وجود دارد. گفتنی است، طی روزهای گذشته سلسله رایزنی‌های فشرده‌ای میان طرف‌های مختلف لبنانی برای تشکیل دولت جدید این کشور انجام شده است.

در این میان، «نجیب میقاتی» نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه و «میشل عون» رئیس جمهور این کشور طی چند نوبت با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده اند. آخرین اخبار حاکی از آن است که روند گفتگوها میان طرف‌های مختلف به ویژه میان میقاتی و عون مثبت و سازنده بوده است.