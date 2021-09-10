تیراندازی جمعی در ایلینوی با ۶ زخمی/ قرنطینه پایگاه «رایت پترسون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش ها حاکی از وقوع تیراندازی و تلاش برای انجام کشتار جمعی در شهر «ایست سنت لوئیس» ایالت «ایلینوی» آمریکا است.

پنجشنه شب به وقت محلی، اطلاعاتی به پلیس این شهر رسید مبنی بر اینکه افراد ناشناس دست به تیراندازی زده اند و ۱۲ تن زخم برداشته اند. این در حالی است که تنها زخمی شدن شش تن آنها تائید شد.

در همین حال، فاکس نیوز گزارش داده است که در پی وقوع یک فقره تیراندازی، عبور و مرور در پایگاه هوایی «رایت پترسون» در ایالت «اوهایو» آمریکا ممنوع و این پایگاه به حالت قرنطینه درآمد.

طبق اعلان پلیس، گزارشی اضطراری در خصوص حضور یک فرد مسلح در مرکز ملی اطلاعات هوا-فضای واحد نیروی هوایی آمریکا در منطقه «A» پایگاه نیروی هوایی رایت پترسون دریافت شد.