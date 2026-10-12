امام جمعه دشتستان: علم و ایمان دو بال تعالی انسان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح عصر دوشنبه در جمع دانش آموزان در دبیرستان دخترانه متوسطه دوم طوبی، با اشاره به نقش نسل نوجوان در ساخت آینده کشور، دوران جوانی را فرصتی ارزشمند و تکرار نشدنی دانست و بر بهره‌گیری هدفمند از زمان و توانایی‌ها تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان علم و ایمان را دو بال تعالی انسان توصیف کرد و گفت: دانش‌اندوزی در کنار تقویت باورهای دینی، زمینه‌ساز تربیت افرادی متخصص، متعهد و کارآمد برای جامعه است.

حجت‌الاسلام مصلح همچنین با اشاره به آیه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»، نماز را مایه آرامش و تقویت اراده در مواجهه با دشواری‌های تحصیلی و زندگی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش، عفاف و حجاب را مایه صیانت از کرامت و شخصیت زن برشمرد و بر پایبندی به ارزش‌های دینی و حفظ هویت فرهنگی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، امام جمعه دشتستان از تلاش‌های مدیر، معلمان و مربیان دبیرستان طوبی در تربیت نسلی متدین و کوشا قدردانی کرد.