فرمانده نیروی دریایی ارتش با کارکنان ناوگروه ۷۵ دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با ورود هفتاد و پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش به آب‌های سرزمینی، صبح امروز امیر دریادار ایرانی توسط بالگرد هوادریای این نیرو روی عرشه ناوبندرمکران و ناوشکن تمام ایرانی سهند حضور یافت و با فرماندهان و کارکنان این دو شناور دیدار و گفتگو کرد.

امیر ایرانی ضمن خداقوت به همه کارکنان ناوگروه و تقدیر از روحیه خستگی ناپذیر هم‌رزمان خود، گفت: ملت ایران هیچ گاه این افتخار ملی و افزودن برگ زرین دیگری بر افتخارات نیروی دریایی ارتش و ایران سربلند اسلامی، توسط شما دریادلان ارتش را فراموش نخواهند کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه در این مأموریت بزرگ، خوداتکایی به دانش جوانان ایرانی و استفاده از ناوشکن تمام ایرانی سهند از نکات بارز و ارزشمند بود، گفت: اعتماد به نفس و خودباوری، تعهد و تخصص و ولایت‌مداری کارکنان این نیرو موجب شد به رغم همه تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه دشمنان، این حضور غرورانگیز در تاریخ ثبت شود و خشنودی مردم عزیز و تحیر و هراس دشمنان ما از این حضور راهبردی را رقم زند.

امیر ایرانی با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از تجربیات ارزشمند اطلاعاتی، عملیاتی و آموزشی این مأموریت، افزود: ان‌شاالله این حضور تعیین‌کننده در اقیانوس‌ها و تقویت تعاملات جهانی، تحت رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) ادامه خواهد داشت.

وی با تقدیر از خانواده کارکنان که بیش از ۴ ماه دوری از همسران خود را برای اجرای مأموریتی بزرگ، تحمل کردند، گفت: بدون تردید نیمی از موفقیت شما مرهون صبر و همراهی و حضور مردانه همسران و خانواده بزرگ و نجیب شما بوده است.