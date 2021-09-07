پایان مأموریت ۴۵ هزار کیلومتری ناوگروه ارتش در عرصه اقیانوس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز(سه‌شنبه) در اولین نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: با افتخار اعلام می‌کنم که بزرگترین رویداد تاریخی نظامی در حوزه دریا توسط نیروی دریایی ارتش با اعزام یک ناوگروه متشکل از ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران به اتمام رسید است.

ایرانی ادامه داد: این ناوگروه توانسته ماموریت خود را با عبور از سه اقیانوس هند، اطلس جنوبی و اطلس شمالی و پیمودن حدود ۴۵ هزار کیلومتر در عرصه اقیانوس ها به اتمام برساند و به ایران مراجعت کند.

وی با بیان اینکه این ماموریت نشانه خودباوری و اقتدار در عرصه جهانی است، گفت: صحبت کردن از ناوشکن سهند یعنی خودباوری، تعمیر و نگهداری، ساخت، نوسازی و بهره مندی از به روزترین توانمندی های علمی.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این ماموریت مهم و راهبردی پیام آور توانمندی و اقتدار ایران است. از سوی دیگر ما پیام آور صلح و دوستی هستیم. ایران هیچ گاه چشم طمع به دیگران نداشته و خواهان صلح و دوستی با دیگران است.

ایرانی با اشاره به پیشرفت های کشور در سایه تحریم و فشار بین‌المللی گفت: اگر چه تحریم‌ها و فشار همه جانبه بر کشور و صنعت دفاعی اعمال شد اما توانستیم با اتکا به توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی با اقتدار توانست در همان روزهای اول جنگ، رژیم بعث عراق را از کار بیندازد و با اسکورت بیش از ۱۰ هزار کشتی، شاهرگ اقتصادی کشور را حفظ کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: این اقتدار و توانمندی بعد از دفاع مقدس با بازسازی و نوسازی تجهیزات و آغاز فرآیند ساخت ناو با فرمان فرماندهی کل قوا، ادامه پیدا کرد. «جماران» نتیجه این فرمان بود. بعد از آن به سرعت به سمت ساخت ناوشکن سهند و سبلان رفته و وارد آب‌های اقیانوس هند و آب‌های آزاد شدیم و بعد از آن با عبور از تنگه جبل‌الطارق، وارد آب‌های دور دست شدیم و با افتخار و اقتدار توانمندی فرزندان ایران اسلامی را نشان داده و منادی صلح و دوستی بودیم.

ایرانی با اشاره به اقدامات نیروی دریایی ارتش در مقابله با دزدی دریایی گفت: ایران اسلامی امنیت را نه تنها به شاهرگ اقتصادی خود هدیه کرده بلکه امنیت را برای همگان بوجود آورده است.

وی انجام مأموریت در آب‌های اقیانوس اطلس را بسیار مهم دانست و گفت: عبور ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌هایی که قدرت‌های استکباری در آن حضور دارند و موفقیت در این ماموریت نشان دهنده اقتدار، توانمندی و اقتدار ایران است. امیدواریم که بتوانیم با تلاش و مجاهدت‌های همرزمانم در نیروی دریایی، راه شهدا را به بهترین شکل ممکن ادامه دهیم.

موتور دریایی تمام ایرانی بزودی رونمایی می‌شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص دستاورد های این نیرو گفت: توانمندی ما در سه حوزه سطح، زیر سطح و هوا تعریف شده و توانسته‌ایم به تجهیزات راهبردی دست پیدا کنیم. به زودی شاهد رونمایی از موتور دریایی تمام ایرانی خواهیم بود.

ایرانی اولویت اول نیروی دریایی ارتش را تامین امنیت و خطوط تجارت دریایی دانست و گفت: با اقتدار ایستاده‌ایم و با فرمان فرماندهی معظم کل قوا آماده انجام هر مأموریتی هستیم.

وی درباره توجه جهانیان به حضور نیروی دریایی ارتش در آب‌های آزاد، افزود: ناوگروه هفتاد و پنج، حاصل تجربیاتی است که از سال ۸۸ تا کنون کسب شده و بسیار ارزشمند است. ما بجز اقیانوس هند به سمت دریای چین هم رفتیم و با ناوشکن سبلان در آن منطقه حضور پیدا کردیم. در ادامه در دریای مدیترانه حضور پیدا کردیم و از کانال سوئز عبور کردیم و پا را از این فراتر گذاشتیم و به «دماغه امید نیک» رفتیم و در سال ۱۴۰۰ با عبور از سه اقیانوس با افتخار در مراسم روز نیروی دریایی روسیه حضور پیدا کردیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در این مسیر همواره منادی صلح و دوستی بودیم، اظهار داشت: ما فقط امنیت را برای خودمان برقرار نکردیم، بلکه بقیه نیز در سایه این امنیت از این مسیرها عبور کردند و امنیت را به منطقه و جهان هدیه کرده‌ایم.

به زودی شاهد ساخت اولین پیشران دریایی تمام ایرانی خواهیم بود

دریادار ایرانی گفت: در حوزه پیشران‌های دریایی باید اذعان داشت که بومی سازی این پیشران‌ها برای ما مهم است و به زودی شاهد ساخت اولین پیشران تمام ایرانی خواهیم بود که در عرصه دریا به همه ارگان‌ها کمک می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه ناوگروه هفتاد و پنج بدون تامین نیازمندی از هیچ کشوری به مسیر خود ادامه داد،تاکید کرد: در طول مسیر حتی برای رفع نیازهای فنی هم به هیچ بندری نیاز پیدا نکردیم. دقت نظر دشمن روی ناوگروه ما بیشتر به این خاطر بود که ببینند ما قوانین را نقض می کنیم یا نه، که خدا را شکر ما هیچ قانونی را نقض نکردیم و توانستیم از سه کانال مهم و هشت تنگه دریایی با سلامت عبور کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره برگزاری رزمایش های مشترک نیز، گفت: یکی از برنامه های ما برگزاری رزمایش های مرکب با سایر کشورها است. ما هر دوسال یکبار با کشور عمان رزمایش امداد و نجات انجام می دهیم و دنبال این هستیم که با دعوت از کشورهای بیشتر رزمایش های بهتری برگزار کنیم.