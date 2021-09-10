مسئولیت نباید اهرم فشار بر مدیران شود/فعالیت احزاب در چارچوب نظام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شیراز بیان کرد: هر مدیری دارای حوزه مسئولیت و اختیاراتی است و نباید تحت نظر گروه‌های سیاسی باشد و هر کسی باید در جایگاه خودش تصمیم گیری و اقدام کند و نباید از این مسئولیتی که بر عهده وی هست به عنوان اهرم فشار اقدام کرد.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: برخی از فعالیت‌ها در حوزه عدل و عدالت کاهش یافته و این موضوع موجب شده تا این موضوع در جامعه کم رنگ شود اما همان گونه که از بیانات ائمه اطهار (ع) مشهود است عدل و عدالت در کلام راحت بوده اما در واقعیت و اجرا، پیاده سازی عدالت در تمامی سطوح بسیار سخت است.

به گفته الله دژکام افرادی که در جامعه در تلاش اند تا عدالت را اجرایی کند باید با تاسی از منویات امامان معصوم نسبت به اجرایی عدالت اقدام کنند.

امام جمعه شیراز در ادامه متذکر شد: با توجه به اینکه امکان حضور در مراسم اربعین محدود شده است اما می‌توان با استفاده از ظرفیت بین الحرمین در شیراز فضای کربلا را برای مردم شیراز تداعی کرد.

آیت الله دژکام در ادامه یادآور شد: برنامه‌های که توسط مدیران و مسئولان ارائه می‌شود باید به گونه‌ای باشد که در جامعه لیتوانی آن را پیاده سازی کردو موجب گردد مردم از فعالیت‌های صورت گرفته رضایت داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول اگر رفتار و منش مسئولی قبل و بعد از پذیرش مسئولیت تغییر کند آن شخص نمی‌تواند در جامعه اسلامی فردی مدیر و مدبر باشد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: کاروان استان فارس در پارالمپیک نه تنها کسب مدال کرد بلکه مدال عفاف و حجاب نیز به کاروان ایران رسید و نشان دادند که در عرصه ورزش نیز می‌توان با عفاف و حجاب کسب مدال کرد.

وی در خطبه اعتقادی نماز جمعه نیز بیان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند عاملی برای بیداری انصاری شود موضوع تقوا پیشه کردن است و می‌تواند فرد را از مشکلاتی که برای جامعه ایجاد کرده است رهایی بخشد.

امام جمعه شیراز در ادامه تصریح کرد: جریان‌های سیاسی باید با نگاهی جامع در جامعه فعالیت کنند و اجازه ندهند فعالیت آنان موجب خسران به جامعه شود در این میان فعالیت احزاب باید در چارچوب نظام اسلامی باشد.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان فارس توقع از احزاب سیاسی این است که فعالیت آنان در قالب تقوا و پرهیزکاری باشد تا بتوان نسبت به برنامه ریزی برای توسعه استان و کشور اقدام کرد.