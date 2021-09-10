به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاطمی امین ظهر جمعه در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: خراسان جنوبی به لحاظ ذخایر معدنی وضعیت بسیار مناسبی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: حدود ۱۱ درصد ذخایر قطعی معدنی کشور در استان خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از معدن زغال‌سنگ پرورده طبس گفت: این معدن بزرگترین معدن زغال‌سنگ کشور است و ۷۵ درصد ذخایر زغال‌سنگ کشور در این معدن است.

فاطمی امین با بیان اینکه مباحث اقتصادی و اشتغال در اولویت کار دولت سیزدهم است، ادامه داد: رئیس جمهور صحبت‌های کارگران را شنیدند و برای نکات و مشکلاتی که کارگران مطرح کردند، دستور ویژه دادند.

وی عنوان کرد: ذخایر زغال‌سنگ بسیار خوبی در طبس وجود دارد که بخش عمده‌ای از نیاز کشور را می‌تواند تأمین کند.

فاطمی امین افزود: طرح‌های توسعه‌ای برای معادن طبس پیش بینی شده که باید در اجرای آن تسریع شود.

به گفته وی اجرای این طرح‌ها اشتغال را در کشور و منطقه ارتقا خواهد داد و واردات زغال‌سنگ را پوشش می‌دهد.