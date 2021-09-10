دولت از مهار گرانی غافل نشود/ اهتمام جدی در خودکفایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به آخرین آیه سوره آل عمران عنوان کرد: این آیه به چهار دستور اشاره دارد، که یکی از آنها صبر است؛ انسان در زندگی و حرکت خود در مسیر تکامل باید این ویژگی مقاومت و ایستادگی و صبر را داشته باشد و کم حوصلگی به خرج ندهد و در مسیر پایدار باشد.

وی ادامه داد: صبر انسان باید در جهاد فی سبیل الله و یاری دین، در مصائب و همه مشکلات پیش روی زندگی باشد و بداند که ایستادگی رمز پیروزی، رشد و امید است و نا امیدی در بی‌صبری است و در جزع کردن، انسان همه پاداش خود را ضایع می‌کند.

ناصری با اشاره به اینکه در این آیه به بحث صبر فردی و اجتماعی تاکید شده است، عنوان کرد: برخی از کارها باید در جامعه به صورت جمعی انجام شود و تعبیر قرآن به صابروا است یعنی هم خودتان صبور باشید و هم صابر باشید و صابر بودن به معنای دعوت دیگران به صبر است و ساختار اجتماعی و پیشرفت و تکامل جامعه اسلامی زمانی موفق می‌شود که همگی در کنار هم صبر و پایداری داشته باشید و دست یکدیگر را در مسیر بگیرید.

اتحاد در جامعه اسلامی دشمنان را ناامید می‌کند

وی با بیان اینکه دست خدا با جماعت است، افزود: در قرآن دستورات اجتماعی بسیاری داریم که یکی از مصادیق آن آیه وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا است زیرا حرکات انفرادی در بسیاری از مواقع نتیجه بخش نیست اما اگر متحد بودیم، توان چندین برابر می‌شود و حل مشکلات آسان می‌شود و همه دشمنان را می‌توانید ذلیل و نا امید و در جامعه امید ایجاد کنید.

خطیب جمعه یزد با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) در مورد این آیه عنوان کرد: یکی از معانی رابطوا، ارتباط با امام زمانه و از بین بردن فتنه‌هایی است که دین خدا را تهدید می‌کند و دست به دست هم دهید و در مقابل فتنه دشمنان با هم صبر و پایداری کنید.

ناصری ادامه داد: در دنیای امروز که دشمنان دین خدا در فضاهای مجازی در کنار دروغ پردازی‌های خود می‌خواهند ارزش‌های دین ما را کمرنگ و منحرف کنند و اذهان عمومی را از سنت‌های الهی به سمت حرکت‌های شیطانی ببرد، باید مراقب باشیم.

ارتباط و حمایت از ولی زمان از رخنه دشمن جلوگیری می‌کند

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد تاکید کرد: در این شرایط اگر ارتباط شما با ولی خدا و امام زمانتان قوی نباشد، مورد رحمت الهی قرار نمی‌گیرید و دشمن در شما رخنه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دشمن در صدد جدایی افکنی و تفرقه اندازی است و بر اساس توصیه و دستور قرآن، باید با ارتباط با ولی زمان، باید فتنه دشمن را نقش برآب کنیم.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام ماه صفر که کاروان اسرای کربلا در مسیر کوفه و شام با سختی‌های بسیار با مدیریت حضرت زینب کبری (س) و مشقت‌های بسیار به شام رسیدند، افزود: ایستادگی، صبر، توکل به خدا، شجاعت و مدیریت حضرت زینب (س) مثال زدنی و ستودنی است و باید الگویی برای همگان باشد.

وی با اشاره به توصیه به دولت جدید تاکید کرد: همه حرکت دولتمردان و شوراها برای رضای خدا باشد و اگر اینگونه باشد، شجاع، جهادی و انقلابی خواهید شد و اگر غیر از این باشد، کارهای شمار ثمره‌ای نخواهد داشت.

اهتمام جدی دولت برای استفاده از توان دانش بنیان‌ها

ناصری عنوان کرد: تقویت مسئله دانش بنیان‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است و باید به داخل اتکا داشته باشیم و دم از واردات نزنیم و از کشورهایی که این مسیر را با موفقیت طی کردند تا به خودکفایی برسند، الگو بگیریم.

وی تاکید کرد: اگر در کشور ما بعد از انقلاب، از واردات بی رویه جلوگیری شده بود، اکنون مستقل و خودکفا بودیم اما هنوز هم دیر نیست و وزرا و دولت جدید هم در این زمینه دقت نظر داشته باشند و به جوانان اعتماد و از آنها حمایت کنند تا به خودکفایی برسیم.

ناصری ادامه داد: تأکیدات رهبر معظم انقلاب نیز بر استفاده از توان جوانان و تقویت دانش بنیان‌هاست.

امام جمعه یزد تاکید کرد: وزیر صمت باید به کارخانجات ابلاغ کند که ظرف سه سال باید در همه زمینه‌ها خودکفا باشند آنگاه کارخانجات به سمت جوانان و استفاده از ظرفیت داخلی خواهند رفت و از وزرا می‌خواهم در این زمینه جدی باشند و در خودکفایی بکوشند.

وزیر جهاد کشاورزی مقدمات خودکفایی در زمینه تأمین خوراک دام را فراهم کند

وی از جهاد کشاورزی نیز خواست: واردات خوراک دام را نیز متوقف کنند و شرایطی فراهم کنند که ظرف یک سال در این زمینه به خودکفایی برسیم.

ناصری تاکید کرد: در بسیاری از زمینه‌ها نیازی به واردات نداریم اما نیاز به مدیریت است و دولت باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشد.

وی یادآور شد: گرانی باید ریشه یابی شود اگر ریشه یابی نشود، نمی‌توانیم مدیریت و کنترل کنیم و یکی از منشأ گرانی‌ها، سودهای بالایی است که تجار و بازرگانان به دنبال آن هستند و سود معقول باید برای همه اینها تعیین شود تا کالا به دست مردم که می‌رسد، ارقام سرسام آوری نباشد.

امام جمعه یزد بیان کرد: اکنون کارهای مهمی در حال انجام است نظیر واکسیناسیون که بسیار خوب است اما نباید باعث شود که از گرانی که امان مردم را بریده غافل شویم.

نباید در منطقه برای خود دشمن تراشی کنیم

ناصری در مورد افغانستان نیز بیان کرد: ایران بسیار خوب و میزان در حال حرکت است زیرا مسئله افغانستان بسیار پیچیده است زیرا علاوه بر اینکه جنگ داخلی است، عدم مقاومت ارتش افغانستان و اقدامات آمریکا در این ماجرا وجود دارد و باید مراقب باشیم که برای خودمان دشمن تراشی نکنیم و به نظر من این روالی که اکنون پیش گرفته ایم، بسیار خوب است.

ناصری در مورد مذاکرات هم عنوان کرد: آمریکا و غربی‌ها به دنبال خسته کردن و فرسوده کردن ما هستند تا با این شیوه، ما را خسته کنند و تسلیم شویم اما اگر صبور باشیم و قدر خود را بدانیم و عزت خود را حفظ کنیم و بدون انفعال در برابر دشمن بایستیم، موضوع حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: دشمن وقتی ایستادگی و حرکت به پیش ما را ببیند، ناچار است که تابع شود و شرایط ما را بپذیرد و با عزت پای مذاکره برویم.