یک شرکت آمریکایی به اتهام نقض تحریم های ضدایرانی جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) از جریمه ۱۸۹ هزار و ۴۸۳ دلاری یک شرکت فناوری مستقر در ایالت تگزاس، به اتهام نقض تحریم‌های ایران خبر داد.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است که شرکت «نیوتک» بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در دست‌کم ۴۳ مورد اقدام به فروش محصولاتی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار به مشتری‌هایی در ایران از طریق واسطه‌هایی در فرانسه و امارات کرده است.

آمریکا مدعی شده در سه مورد محصولات نیوتک توسط یک فروشنده ایرانی به سازمانی که تحت تحریم‌ها قرار داشته بازصادرات شده تا به این ترتیب، این شرکت مرتکب ۵۲ فقره نقض قوانین تحریم‌ها شود.

این در حالی است که تحریم‌های آمریکا به بهانه‌های مختلف و در راستای جنگ اقتصادی علیه ایران اعمال می‌شود حال آنکه واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.