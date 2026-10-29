واژگونی پراید در محور داران - اصفهان ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی اظهار کرد: در ساعت ۰۳:۴۵ بامداد چهارشنبه گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید به مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در محور «داران - اصفهان»، نرسیده به مسجد ورپشت در حوزه شهرستان تیران به وقوع پیوست که بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: این سانحه رانندگی ۵ مصدوم (همگی مرد) بر جای گذاشت که کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را برای ادامه درمان به مرکز درمانی بهنیا تیران منتقل کردند.

عابدی خاطرنشان کرد: این حادثه خوشبختانه فوتی نداشته است و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.