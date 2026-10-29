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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۹

واژگونی پراید در محور داران - اصفهان ۵ مصدوم داشت

واژگونی پراید در محور داران - اصفهان ۵ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۵ مرد در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور داران به اصفهان محدوده تیران خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی اظهار کرد: در ساعت ۰۳:۴۵ بامداد چهارشنبه گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید به مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در محور «داران - اصفهان»، نرسیده به مسجد ورپشت در حوزه شهرستان تیران به وقوع پیوست که بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: این سانحه رانندگی ۵ مصدوم (همگی مرد) بر جای گذاشت که کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را برای ادامه درمان به مرکز درمانی بهنیا تیران منتقل کردند.

عابدی خاطرنشان کرد: این حادثه خوشبختانه فوتی نداشته است و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6993360

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