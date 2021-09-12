ادامه حمله بقایای داعش در کرکوک ۳ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری روسیا الیوم از کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی عراق در حمله بقایای گروه تروریستی داعش در استان کرکوک واقع در شمال عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، سه نفر از نیروهای پلیس فدرال عراق در حلمه بقایای داعش در منطقه داقوق در جنوب کرکوک کشته شدند.

در همین راستا، نیروهای عراقی حمله‌ای را در این منطقه به منظور پیگرد عناصر داعش که دست به این حمله زدند، به اجرا درآوردند.

بقایای گروه تروریستی داعش در حمله به یک روستای دورافتاده در منطقه مخمور واقع در جنوب موصل هم ۴ نفر از جمله دو نفر از نیروهای امنیتی عراق را کشتند.