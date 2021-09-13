به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در تازه‌ترین گزارش مطلب خود درباره موزه جذاب کتاب در آلمان که قدمت بسیاری هم دارد، نوشته است. درباره این موزه که اتفاقات بسیاری از جمله جنگ جهانی دوم را به خود دیده، مطالب فارسی چندانی در دست نیست، بنابراین مطالعه آن می‌تواند برای مخاطبان و همچنین مسئولان فرهنگی کشور مفید باشد. در ادامه با گزارش همراه شوید:

موزه کتاب و نوشتار آلمان در قلب شهر لایپزیگ از قدیمی‌ترین موزه‌های تخصصی جهان شمار می‌رود و مجموعه منحصر به فردی از آثار ادبی و تحقیقی درباره کتاب و تاریخ شکل‌گیری آن را در خود جای داده است. بنابراین عجیب نیست که این موزه تخصصی مورد توجه گردشگران بین‌المللی در آلمان قرار دارد.

مرکز موزه کتاب و نوشتار آلمان در ۲۹ اکتبر سال ۱۸۸۴ در قلب شهر لایپزیگ با عنوان موزه صنعت کتاب تأسیس شد. بعدها در فاصله بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸، ساختمان جدیدی برای موزه ساخته و یک‌سال بعد همه اشیا موزه به این ساختمان منتقل شد. همچنین در فاصله اندکی از گشایش درهای موزه جدید در سال ۱۹۴۰، نمایشگاهی جدید نیز در آن افتتاح شد.

اما در طول جنگ جهانی دوم، ساختمان موزه مانند سایر بناهای آلمان آسیب زیادی دید و بخش زیادی از دارایی موزه نیز از بین رفت. البته پیش از آغاز جنگ، بخشی از آثار ارزشمند موزه مانند کتاب مقدس گوتنبرگ به جایی امن منتقل شده بود و از گزند آسیب در امان ماند. اما این آثار، هنگام پیروزی ارتش روسیه بر آلمان، توسط سربازان روس مصادره و به روسیه برده شد. هنوز هم این کتاب‌ها در کتابخانه دولتی روسیه وجود دارند.

با این وجود، در سال ۱۹۵۰ موزه کتاب آلمان به عنوان بخشی از کتابخانه وقت آلمان در لایپزیگ شروع به کار کرد و مسئولان موزه توانستند بخشی از کتابخانه را که در بمباران جنگ جهانی دوم صدمه ندیده بود، مجدداً احیا کنند. بعدها در سال ۲۰۰۶ نیز این موزه به کتابخانه ملی آلمان پیوست. یک سال پس از آن، ساخت ساختمان جدید موزه براساس طرحی از معمار اشتوتگارتی آغاز شد. این ساختمان در سال ۲۰۱۱ درهای خود را به روی علاقه‌مندان باز کرد. در ماه مارس ۲۰۱۲ نیز نمایشگاه دائمی در موزه افتتاح شد. البته گسترش موزه کتاب آلمان به اینجا ختم نشد. دو سال بعد از افتتاح نمایشگاه دائمی، بخش مجازی موزه نیز شکل گرفت تا علاقه‌مندان از اقصی‌نقاط جهان بتوانند با اخبار این موزه آشنا شوند.

امروزه حدود ۶۷ هزار عنوان کتاب در این موزه وجود دارد. همچنین موزه کتاب آلمان، دارای ۱۵۰ هزار پرونده در بخش بایگانی است که در طی سال‌ها، توسط بایگانی موزه صنعت کتاب لایپزیگ جمع‌آوری شده است. اگر مایلید اطلاعات بیشتری درباره این موزه به دست آورید، به این نشانی مراجعه کنید.