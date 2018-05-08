به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، این گنجینه بزرگ تاریخی در یک سال گذشته به دلیل بسته‌بودن درهای ورودی به محوطه باغ ملی در روزهای پنج‌شنبه و ممکن‌نبودن دسترسی مراجعه‌کنندگان به ورودی اصلی کتابخانه و موزه ملی ملک، به توقف خدمات‌رسانی به مخاطبان در روزهای پنج‌شنبه ناگزیر شده بود. اکنون با وجود تداوم محدودیت دسترسی و ورود به محوطه تاریخی باغ ملی تهران در روزهای پنج‌شنبه، اما کتابخانه و موزه ملی ملک تا اطلاع بعدی از مسیری دیگر میزبان مخاطبان به ویژه پژوهشگران و گردشگران گران‌مایه خواهد بود تا پس از رفع محدودیت و بازگشایی درهای اصلی ورودی به محوطه باغ ملی، این گنجینه همچون سال‌های گذشته از مسیر وروی اصلی ساختمان خود به میزبانی از مراجعان بنشیند.

مراجعانکتابخانه و موزه ملی ملک بدین‌ترتیب پنج‌شنبه‌ها تا اطلاع بعدی می‌توانند از درِ ورودی جنوب غربی ساختمان این گنجینه به نشانی «میدان امام خمینی (ره)، خیابان امام خمینی (ره)، ابتدای خیابان ۳۰ تیر، خیابان پروفسور رولن، جنب موزه ملی ایران» از ساعت ۸:۱۵ تا ساعت ۱۵:۴۵ از خدمات گوناگون تالارهای کتابخانه و موزه بهره بگیرند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف این گنجینه تاریخی در سال ۱۳۱۶ خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این موسسه که در محوطه تاریخی باغ ملی تهران جای گرفته است، برپایه وقف‌نامه، هر روز به جز جمعه‌ها و تعطیلات رسمی، به مخاطبان خدمات گوناگون فرهنگی می‌رساند. این فرآیند خدمات‌رسانی اما در یک سال گذشته به دلیل محدودیت دسترسی و بسته‌بودن درهای ورودی محوطه باغ ملی در روزهای پنج‌شنبه، به ناچار و ناخواسته متوقف شده و این مساله، بهره‌گیری پژوهشگران و گردشگران را از خدمات گوناگون فرهنگی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران با مانع روبه‌رو کرده بود.

اکنون با تدبیری که انجام گرفته است، کتابخانه و موزه ملی ملک تا اطلاع بعدی، تنها در روزهای پنج‌شنبه از ورودی جنوب غربی ساختمان این گنجینه از خیابان پروفسور رولن در خیابان ۳۰ تیر میزبان گرامی خود خواهد بود تا پس از بازگشایی درهای ورودی محوطه تاریخی باغ ملی و برپایی امکان دسترسی به ورودی اصلی ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک، میزبانی همیشگی در روزهای پنج‌شنبه به مسیر طبیعی بازگردد.