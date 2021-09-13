تولید پسته در رفسنجان به صورت محسوس کاهش یافته است

عباس حاج عبدالهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از چالشهای اصلی کشاورزی در رفسنجان خشکسالی و کاهش منابع آبی است که موجب شده باغهای پسته شهرستان رفسنجان در مقابل آفتها و تغییرات اقلیمی آسیب پذیرتر شوند.
وی ادامه داد: در این شهرستان ۸۷ هزار هکتار باغ پسته وجود دارد و هم اکنون هزاران نفر در این باغها در حال برداشت محصول هستند اما در سال جاری به دلیل تغییرات اقلیمی تاکنون فقط ۲۰ هزار تن محصول برداشت شده است و هر چند که برداشت ادامه دارد اما پیش بینی میکنیم افت محسوسی در محصول نهایی خواهیم داشت.
عبدالهی گفت: سرمازدگی مهمترین عامل کاهش تولید در سال جاری است و این امر موجب نگرانی جدی کشاورزان شده است.
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