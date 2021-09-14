سید مجید پور احمدی مدیرعامل جدید صندوق اعتباری هنر در اولین گفتگوی رسانه‌ای خود بعد از انتصاب به این سمت به خبرنگار مهر گفت: از نظر و دیدگاه دولت و مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه خاصی به قشر فرهیخته اصحاب فرهنگ و هنر وجود دارد. کما اینکه این قشر تلاشگر در کنار تعدادی دیگر از مشاغل طی ایام کرونا در معرض آسیب‌های جدی در حوزه‌های معیشتی قرار گرفتند که در این چارچوب تکریم واقعی این قشر فرهیخته و ارجمند جزو اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به تبع آن صندوق اعتباری هنر است.

وی با قدردانی از تلاش‌های سیدحسین سیدزاده مدیریت پیشین مجموعه صندوق اعتباری هنر اضافه کرد: بر اساس وظایفی که ما به عهده داریم محل ارتباط و تکریم بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان عزیز عضو صندوق اعتباری هنر هستیم که ما بر اساس یک برنامه تنظیم شده و صحبت‌هایی که طی روزهای گذشته با آقای اسماعیلی وزیر ارشاد داشتیم تلاش می‌کنیم محور فعالیت‌های صندوق مبتنی بر گذشته صورت پذیرد. در این چارچوب تلاش برای تقویت و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های این مجموعه در حوزه مساعدت‌ها و حمایت‌ها یکی از برنامه‌های اصلی ماست. در ضمن تلاش برای اینکه توان مالی صندوق در شرایطی قرار بگیرد که بتواند روی پای خود استوار باشد از مهم‌ترین برنامه‌ها و کارهایی است که به آن توجه داریم.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر بیان کرد: ما در بحث «اقتصاد فرهنگ» نیز برنامه‌های اجرایی داریم که بتوانیم جنبه‌های مختلف این موضوع را در صندوق اعتباری هنر پیاده‌سازی کنیم، این در حالی است که انجام فعالیت‌های اقتصادی قانون مند هم یکی از اهداف مهم ماست که قطعاً هرگونه بهره‌وری و بهره‌برداری از این فعالیت‌های اقتصادی به طور کامل در مسیر افزایش حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه قرار می‌گیرد که اجرایی شدن چنین فرآیندی نیز می‌تواند در برگیرنده اتفاقات مؤثری در مسیر فعالیت‌های آینده صندوق باشد.

پوراحمدی گفت: ما در صندوق اعتباری هنر یک رویکرد اقتصادی داریم که بتواند به مرور بر پایه مالی خودش استوار شده و اتکا به دولت را به حداقل برساند. همین موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و پیاده سازی طرح‌های اجرایی است که می‌تواند در ادامه مسیری که برای صندوق در نظر گرفته شده بود، ایجاد کننده شرایطی باشد که مجموعه را تبدیل به یک محل امن و مطمئن برای ارتباط هنرمندان با مجموعه وزارت ارشاد کند. ما در این راستا موظف به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدتی هستیم که می‌تواند تبدیل به چشم‌انداز اصلی فعالیت‌های پیش روی صندوق برای تشکیل یک نهاد مالی قوی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب سید مجید پور احمدی به عنوان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسه هیئت مدیره این صندوق نیز با حضور وی برگزار شد که در این جلسه سید حسین سیدزاده گزارشی از اقدامات صندوق در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و اقدامات انجام شده ارائه کرد.

سید مجید پوراحمدی ضمن تقدیر از اقدامات گذشته به تداوم خدمات صندوق اعتباری هنر و ارتقا کمی و کیفی آن تأکید کرد این در حالی است که در پایان این مراسم اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از زحمات سیدحسین سیدزاده به دلیل تلاش چندین ساله در این صندوق تقدیر کرد.