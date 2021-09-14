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۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵

قالیباف در صحن مجلس:

طرح امنیت غذایی در افزایش سلامت و کنترل قیمت‌ها موثر است

طرح امنیت غذایی در افزایش سلامت و کنترل قیمت‌ها موثر است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح امنیت غذایی در مجلس، این طرح را در صورت تبدیل شدن به قانون در افزایش سلامت و کنترل قیمت ها موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۳ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس برای بررسی این طرح تلاش زیادی کردند.

وی افزود: این طرح در صورت تائید نهایی در امنیت ملی، امنیت غذایی، سلامت، تولید، توزیع و کنترل قیمت‌ها بسیار مؤثر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی وقت در طراحی طرح تقویت امنیت غذایی نقش بسیار مهمی داشت و امروز در مقام وزیر جهاد کشاورزی در راستای اجرای آن گام خواهد برداشت تا نابسامانی‌ها در حوزه تولید و توزیع نهاده‌های دامی از بین برود.

قالیباف ابراز امیدواری کرد: کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دقیق بتوانند در تولید و توزیع محصولات کشاورزی موفق باشند.

کد مطلب 5304510

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    نظرات

    • خبر از اینده IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
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      پاسخ
      رهبری از 10 سال قبل بیش از 10بار فرمودن جنگ آینده با ایران جنگ اقتصادی است اون زمان هیچ مسؤلی توجه نکرد و 8سال تدبیر هم که کمک کرد جنگ اقتصادی به نفع دشمن ادامه پیدا کنه چرا رسانه ها به این پیش بینی رهبری نپرداختن که مردم در جریان حکمت رهبری قرار بگیرند

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