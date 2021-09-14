به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سهشنبه (۲۳ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس برای بررسی این طرح تلاش زیادی کردند.
وی افزود: این طرح در صورت تائید نهایی در امنیت ملی، امنیت غذایی، سلامت، تولید، توزیع و کنترل قیمتها بسیار مؤثر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ساداتینژاد رئیس کمیسیون کشاورزی وقت در طراحی طرح تقویت امنیت غذایی نقش بسیار مهمی داشت و امروز در مقام وزیر جهاد کشاورزی در راستای اجرای آن گام خواهد برداشت تا نابسامانیها در حوزه تولید و توزیع نهادههای دامی از بین برود.
قالیباف ابراز امیدواری کرد: کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دقیق بتوانند در تولید و توزیع محصولات کشاورزی موفق باشند.
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