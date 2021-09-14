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۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۲۰:۴۳

به همت خبرگزاری مهر برگزار شد؛

میزگرد تخصصی «بررسی حس تعلق شهروندان به کلانشهر اراک»

میزگرد تخصصی «بررسی حس تعلق شهروندان به کلانشهر اراک»

اراک- میزگرد «بررسی حس تعلق شهروندان به کلانشهر اراک» با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اراک و جمعی از صاحب نظران فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد تخصصی «بررسی حس تعلق شهروندان به کلانشهر اراک» با تکیه بر تعلق خاطر شهروندان اراک و توسعه مدیریت شهری، راهکارهای افزایش حس تعلق خاطر در بین شهروندان اراک، نقش شورای شهر و شهرداری اراک در ارتقا حس تعلق خاطر شهروندان و تبعات ناگوار عدم تعلق خاطر شهروندان در مدیریت شهری کلانشهر اراک، برگزار شد.

در این میزگرد تخصصی دکتر فرانک سیدی، جامعه شناس و مدیر دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دکتر عباس ملک حسینی، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، دکتر مهدی نوروزی، روانشناس، دکتر عباس خسروانی رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اراک، دکتر پیمان عین القضاتی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اراک به نقد و ارائه راهکار در مورد نقش مدیریت شهری در افزایش تعلق شهری، آسیب شناسی اسناد فرهنگی و اجتماعی در کاهش تعلق شهری، آسیب شناسی نظام مدیریت شهری در افزایش تعلق شهری شهروندان و… پرداختند.

مشروح این میزگرد به زودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5305043

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