به گزارش خبرنگار مهر، تنها نماینده طلایی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ روسیه معتقد است حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس برای او یک آرزو نیست و به عنوان هدف اصلی در دستور کارش قرار دارد. امیررضا ده‌بزرگی یکی از فرنگی‌کاران با انگیزه و آینده دار کشتی کشورمان است که با ۱۸ سال سن، دورنمای روشن و موفقی را برای خود ترسیم کرده، قصد دارد یکی از مردان طلایی المپیک آینده باشد که از شهر شیراز به عرصه کشتی ایران وارد شده است.

ده‌بزرگی از سن ۶ سالگی وارد دنیای کشتی شد و با تشویق و حمایت پدرش که علاقه خاصی به کشتی داشت توانست پله‌های ترقی و پیشرفت را در طول ۱۲ سال حضورش در کشتی طی کند. البته این فرنگی‎کار جوان از چشم محمد بنا و همکارانش در کادر فنی دور نمانده و هم اکنون در اردوی تیم ملی کشتی بزرگسالان به تمرین مشغول است.

امیررضا ده‌بزرگی در حاشیه اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص رقابت‌های جهانی جوانان در روسیه اشاره کرد و گفت: سطح این مسابقات بسیار بالا بود و تمامی مدعیان شاخص حضور داشتند. من در روسیه ۴ کشتی گرفتم که به ترتیب رقبایی از آذربایجان، ترکیه (قهرمان اروپا)، قزاقستان و ازبکستان را شکست دادم و در نهایت به مدال طلا رسیدم.

وی با تاکید بر افزایش تلاش و تمرین برای رسیدن به هدف اصلی‌اش گفت: هدفم کسب طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس است و در این مسیر باید خودم را در میادین جهانی و آسیایی را اثبات کنم و به هدفم نزدیک و نزدیک‌تر بشوم.

قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان در پایان در خصوص احتمال حضور در مسابقات امیدهای جهان گفت: هنوز چیزی مشخص نیست و باید منتظر برنامه با مربیان برای این مسابقات باشم. البته اگر مربیان صلاح بدانند در هر میدانی کشتی می‌گیرم و با تمام وجود در وزن ۵۵ یا ۶۰ کیلوگرم به میدان خواهم رفت.