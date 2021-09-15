به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی احمدی با اشاره به آمادگی آستان مقدس برای میزبانی از زائران در اربعین حسینی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی گفت: در ایام اربعین هر روز قبل از نمازهای ظهر، مغرب و بعد از نماز عشا محافل سخنرانی در صحن صاحب‌الزمان (عج) دنبال می‌شود.

معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) از برگزاری مراسم ویژه در شب و شام اربعین حسینی خبر داد و افزود: زیارت اربعین ظهر روز اربعین در صحن صاحب‌الزمان (عج) قرائت می‌شود.

وی با اشاره به انعکاس برنامه رسانه‌ای آستان فاطمی از شبکه قرآن با محوریت قرائت دعای توسل و زیارت حضرت فاطمه زهرا و فاطمه معصومه سلام‌الله علیها ادامه داد: خانه‌های فاطمی نیز که شامل سخنرانی‌های ضبط شده در حرم مطهر می‌شود هر روز بعد از نماز عشا از شبکه قرآن منعکس می‌شود.

احمدی از برگزاری محفل نوجوانان فاطمی با حضور محدود نوجوانان در عصر روز اربعین یاد کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی مختلفی از جمله یادواره شهدای دفاع مقدس، نمایشگاه واقعه نگاری اربعین و پویش قدمی برای تو در ایام اربعین توسط خادمان حرم مطهر دنبال می‌شود.

معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری بین‌المللی به زبان‌های عربی و اردو و همچنین برپایی محفل عزاداری برای بانوان زائر، تصریح کرد: زیارت نیابتی برای مخاطبان عربی، اردو، انگلیسی و تایی زبان حرم مطهر بانوی کرامت در ایام اربعین دنبال می‌شود.

وی از برپایی موکب آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر پیاده‌روی نجف به سمت کربلا خبر داد و گفت: این موکب از دهم صفر تا اربعین حسینی میزبان زائران اربعین خواهد بود و علاقه‌مندان برای مشارکت در برپایی، اطعام، عزاداری، فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها می‌توانند کمک‌های مالی خود را به شماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۲۵۵۰۰۵۰۰۰ بنام آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها واریز کنند.