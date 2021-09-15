واردات برنج در فصل برداشت ظلم به شالی کاران است

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در دوره نهم مجلس با دولت به تفاهم رسیدیم که از مردادماه تا پایان آبان ماه، یعنی فصل برداشت شالی، واردات برنج در کشور اتفاق نیفتد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: این امر سبب می شود تا به تولید داخلی آسیب وارد نشده و نگاه رهبر معظم انقلاب هم حمایت از تولید است که امسال را هم در همین راستا نامگذاری کردند.

وی بیان کرد: هزینه نهاده ها، کارگر، در سال های اخیر افزایش یافته و دیگر کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد لذا واردات بی رویه به این قشر زحمت کش آسیب وارد خواهد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران با کیفیت ترین برنج را در دنیا دارد و برنج های خارجی کیفیت بالایی ندارد، گفت: در کشورهای خارجی کشاورزی مکانیزاسیون بوده اما در داخل کشاورز ما سنتی است لذا باید از آنها حمایت کرده تا آسیب چندانی نبیند.

وی با توضیح اینکه تولید داخل تأمین کننده نیاز کشور نیست، گفت: واردات باید در فصل غیربرداشت و به میزان نیاز داخل باشد تا زحمات کشاورزان روی دست آنها نماند.

نوروزی متذکر شد: در چند سال اخیر واردات بی رویه برنج داشتیم که این ظلم به کشاورز بوده و به اقتصاد داخل ضربه وارد خواهد کرد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: واردات از طریق لنج ها و مرزها به صورت قانونی و غیرقانونی وارد شده و به جای ۸۰۰ هزار تن، دو میلیون تن وارد کشور می شود که این امر به کشاورز آسیب خواهد زد.