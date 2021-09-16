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۲۵ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۰۱

رئیس اداره محیط زیست پلدختر مطرح کرد؛

دستگیری عامل آتش زدن لاستیک‌های فرسوده در پلدختر

دستگیری عامل آتش زدن لاستیک‌های فرسوده در پلدختر

پلدختر- رئیس اداره حفاظت از محیط زیست پلدختر از دستگیری عامل آتش زدن لاستیک‌های فرسوده در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الشتری نژاد در سخنانی گفت: یک نفر متخلف زیست محیطی که اقدام به آتش زدن لاستیک‌های فرسوده در سطح شهر پلدختر کرده بود؛ توسط یگان حفاظت این اداره شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: این آتش سوزی که در مجاورت شهر پلدختر بود با تلاش نیروهای آتش نشانی شهرستان مهار شد و فرد مورد نظر بازداشت شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست پلدختر اظهار داشت: با عنایت به اینکه طبق قانون هوای پاک و همچنین ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی عمل نامبرده تخلف زیست محیطی و مصداق تهدید بر علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود پرونده این فرد برای برخورد قضائی به دادگستری شهرستان ارجاع شد.

کد مطلب 5306331

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